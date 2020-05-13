【籃球熱話】央視否認復播NBA　重申中國主權問題容不下含糊

NBA與中國的關係，自去年火箭總經理莫利（Daryl Morey）在社交網站張貼撐港圖片後，變得「微妙」。騰訊一度中止轉播NBA賽事，復播後繼續封殺火箭對賽。至於央視則禁播至今。 近日因NBA中國新總裁上任令外界猜測會否重新轉播賽事，惟央視發聲明否認傳聞。

NBA日前任命馬曉飛於6月起接任NBA中國總裁一職，他於2003年開始加入NBA工作，累積多年經驗有助他管理聯盟於中國的發展和商業工作。

NBA日前透過微博公布NBA中國董事會任命馬曉飛為行政總裁，於下月起生效。（微博截圖）

不過，最為網民熱議的是他的背景，馬曉飛出身傳媒世家，其父馬國力被視為央視體育之父，曾為CBA董事長姚明的特別顧問，在央視體育及中國籃球界有一定的影響力。

馬曉飛曾加入NBA工作多年，期後曾一度擔任全球娛樂體育巨頭巍美公司中國區行政總裁，經驗豐富。（巍美微博截圖）

基於馬曉飛與央視的淵源，外界認為央視或有復播NBA的可能。接任NBA中國總裁的安排，更被視為修補NBA與中國市場關係的契機，NBA復賽後將可在央視中轉播的傳聞甚囂塵上。

因為火箭總經理莫利「撐港」事件，引起中國網民不滿，騰訊一度停播NBA，央視體育則禁播至今。（路透社）

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不過對於傳言，央視新聞日前在微博上澄清：「體育頻道並未與NBA有任何接觸和交往。」聲明中進一步強調央視體育頻道對中國主權問題態度是「嚴肅的，鮮明的，一貫的，不會有任何含糊和迴旋的餘地」。



聲明一出均引來中國網民紛紛留言支持，甚至有網民在回應中標註騰訊體育，似乎想讓對方看看央視體育的處理手法。

不過央視新聞在微博發表聲明體育頻道並未與NBA有任何接觸和交往，明言在中國主權上並不會有任何含糊和迴旋的餘地。（微博截圖）

中國網民回應力撐央視（按圖放大）：

+ 11 + 10 + 9

「莫利撐港」風波自去年10月開始，令NBA與中國陷入緊張關係。雖然莫利極速刪除貼文，惟中國掀起一鼓「反NBA」浪潮。NBA目前因美國國內的新冠肺炎疫情影響，賽事仍然在停擺中。惟近日NBA正式恢復各支球隊訓練，亦積極安排重啟賽季的準備。