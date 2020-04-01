【Kobe】高比拜仁愚人節「更新」IG 　生前最後遺願終完成

NBA湖人名宿高比於美國時間1月26日與次女Gianna Bryant在內9人，因一場直升機墜毀罹難。兩父女早前已經入土為安，並在湖人主場史達普斯中心（Staples Center）中舉行追思會。 愚人節的消息似真非真，但高比拜仁（Kobe Bryant）「選擇」在今天更新Instagram，又讓多少人覺得是一個惡作劇？

高比拜仁的社交媒體的時光，一直停留在26日與好友勒邦占士的合照。該相片至今錄得1355萬個讚好和43萬個留言，大家都在高比的最後一張相片中留下對他的思念。突然在4月1日的今天，高比「更新」Instagram，但關閉了留言功能，至今已有40萬個讚好。

高比「更新」Instgram，但關閉了留言功能，至今已有40萬個讚好。（Kobe Bryant Instagram）

影片中正是要宣布高比的科幻運動小說《The Wizenard Series： Season One》公開發售。美國媒體《FOX35》報道這是由他的愛妻Vanessa Bryant代發，而她同時也更新同樣的帖文。高比自NBA退役後一直在其他領域中發展，其中最為人津津樂道的可是短片《Dear Basketball》，憑此更獲得奧斯卡，成為了第一個擁有此殊榮的NBA球員。

高比的社交媒體的時光就停留在26日與好友勒邦占士的合照，並鼓勵其繼續前進. （Kobe Bryant Instagram）

Kobe是第一個獲得奧斯卡獎的NBA球員。（Getty Images）

願退役後的自己成為一個講故事的人

在去世前的2個多月，高比在訪問中被問到自己希望怎樣讓人記住。

「50年後，你希望世界如何看待Kobe Bryant？」

高比回答道：「一個創造故事的人，故事能夠讓孩子和家庭緊緊相連，為孩子創造夢想。每一天醒來，他們都可以為自己的夢想去拼，努力讓夢想成真，這真的很酷。」

Kobe生前早已與作家Wesley King合作寫出《The Wizenard Series： Training Camp》。（Getty Images）

為夫完成遺願 高比生命中最重要的女人（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

事實上，高比生前早與作家Wesley King合作，前者「出腦」後者「出筆」。二人合寫出《The Wizenard Series： Training Camp》，故事結合運動和魔法，獲稱為「體育版」的哈利波特，以體育教育人生哲理。高比曾說過所謂的魔法就是技術：「重覆練習，就能做到魔法復的事。」

寫著兒童故事書，卻背後帶著更大目標，他說過：「幸運的是我的人生有很多偉大的導師，米高佐敦（Michael Jordan）、比爾羅素（Bill Russell）、積遜（Phil Jackson），現在我只會把一切以另一種方式延續。」這是高比精神和他籃球智慧的另一種傳承，因此太太Vanessa Bryant決意為高比完成遺願。

「故事能夠讓孩子和家庭緊緊相連，為孩子創造夢想。」Kobe說過這是小說最大的原意。（Getty Images）

Kobe的愛妻Vanessa Bryant為丈夫完成遺願。（Getty Images）

時隔66天，在4月1日愚人節的今天，看到高比的「更新」，相信廣大球迷仍然希望只是高比躲起來的一個惡作劇，至少現在高比又給了大家一個懷念的方法。

在愚人節的今天，大家都會希望Kobe的離開只是一場惡作劇，其實只是躲起來了。（Getty Images）

《Dear Basketball》（按圖放大）：