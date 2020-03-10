【RIP Kobe】高比拜仁離世後首張「全家幅」　大女以笑容平伏傷痛

湖人傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）於美國時間1月26日與次女Gianna Bryant在內9人，因一場直升機墜毀罹難，震驚全球各界。同一時間失去丈夫與女兒的高比遺孀Vanessa大受打擊，17歲的大女兒Natalia一直在傷痛中未有露面。日前Vanessa上載一張與高比及Gianna的「全家福」，面露笑容的她們正平伏傷痛，繼續向前進發。

高比拜仁與次女Gianna的驟逝，全球球員、球迷無一不悲傷哀悼。一天之間同時失去丈夫、愛女的高比遺孀Vanessa大受打擊，其中一度傳出17歲大女兒因哀傷過度換氣引致哮喘發作，需要送院就醫。一家六口頓然餘下四人，有親近的消息人士表示Vanessa以淚洗面，不過為母則強，她為了3個女兒還是堅強地挺過來。

高比拜仁與次女Gianna在內9人於1月底不幸因直升機墜毀身亡。（Getty Images）

經過一個多月的沉澱，Vanessa與3位女兒以及高比一家正努力走出傷痛，日前Vanessa上載一張Natalia出席舞會前在一幅高比與Gianna壁畫前的照片。相中的Natalia穿上小禮服，微笑着與爸爸及妹妹合照，是她事發後及追思會後首次公開露出的笑容。

高比太太Vanessa上載大女兒Natalia與高比及Gianna壁畫合照。（Vanessa Bryant instagram）

延伸閱讀：

Natalia如此堅強面對生命的離去，令網民紛紛為她打氣。Vanessa隨後再上載一張「全家福」，相中的她們面上掛住笑容，Vanessa更配上Nat King Cole一首《Smile》的歌詞，象徵她們將會繼續笑住面對未來的生活。

一張不一樣的全家幅，Vanessa與女兒們正努力步出傷痛，笑着、活着。（Vanessa Bryant instagram）

Nat King Cole《Smile》歌詞中文大意：