父親節︱餅印般的父子　囝囝無限體能　方誠義：湊B攰過打波

每次看到方誠義（阿Ga）在網上發布兒子方洛文的照片，就覺得兩父子就是「餅印」似的。二人笑起來的時候，眼睛同樣瞇起一條線，甚為相似。 這次訪問終於見到真身，果然大家不出所料。坦率、無所謂的個性，加上那因為常在戶外玩樂而曬得一身黝黑皮膚，洛文簡直就是迷你版「阿Ga」。

洛文不僅是外形、個性，還有他那耗之不盡的無限體能，也跟爸爸一模一樣，看他在攝影樓跑來跑去，大家也擔心洛文跌倒會哭，唯獨「阿Ga」一臉淡定地說：「唔怕！佢好硬淨的。」

方誠義、方洛文兩父子就是「餅印」一樣。（黃舒慧攝）

堅強無比的小洛文

看來洛文在「阿Ga」的照顧下，早已練成銅皮鐵骨，「因為媽媽工作關係多要飛到外地，所以起初我多是一個人照顧兒子，不懂沖奶、餵奶，也是邊學邊做。我又怕洗澡水溫過熱燙傷他，幸好他『硬淨』，怎樣被我亂弄也沒問題。」

「阿Ga」興奮地分享照顧洛文時的點點滴滴，不過多硬朗的孩子也有險些出意外的時候……

訪問當天，洛文滿場飛，跌倒不怕也不哭，看來是堅強的孩子。（黃舒慧攝）

眼睛腫成球的意外

「有次我跟洛文在家玩，他跳着跳着便一頭撞向沒有鋪墊的床角，眼睛腫成球那麼大。」聽起來也替洛文感到疼痛，如此一弄肯定也哭到撕心裂肺。

不過洛文是非一般小孩，其反應令「阿Ga」都難以置信，「嘩，嚇到我！他很厲害啊，真的不怕痛，只是哭了三聲而已。我問他痛不痛，又懂得回答你會痛，就是不哭。」

電量十足的洛文與另一位嘉賓譚偉洋的女兒譚亦詩，雙雙跑足2小時也不見累，果然是盡得籃球員爸爸的真傳呢！（黃舒慧攝）

「詩詩」、「洛文」超好體能要放電，譚偉洋、方誠義都呻「攰」（按圖放大）：

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負責當白臉的「阿Ga」

可是，這樣厲害的小孩也有令「阿Ga」激心到不行的一次，「最近他玩玩具雞蛋，有一次我將一隻雞蛋放在廚房，他以為是自己的玩具，一拿起就扔落地。天啊！一地蛋汁！」「阿Ga」無奈地笑着說，不過他還是邊罵邊好好收拾家中殘局。

看來「阿Ga」是家中的黑臉，負責教訓孩子，他即耍手擰頭否認：「我反而是白臉，媽媽罵他的時候，我就在旁說『哎啊，唔好咁啦，唔緊要啦』，然後就哄回兒子。」有如此舉動，全因「阿Ga」希望自己是一個「陪玩」的爸爸，在家或外出到處跑跑跳跳，他也很珍惜這段能夠和兒子玩樂的時光。

難得洛文靜靜地玩着積木，這個笑容完全複製「阿Ga」。（黃舒慧攝）

夫妻倆上山下海陪洛文「放電」

「洛文不能只待在家，留在家的話我們就慘了！」「阿Ga」總要帶「電量十足」的洛文上山下海，一家人一時行山、一時到沙灘玩耍、有時即使簡單地在公園遊玩，洛文也樂得開心。

「洛文在家一定弄這樣、弄那樣，玩玩具不夠5分鐘，又拿另一樣出來。後來，弄得一屋都是玩具，我們一定要找空地讓他跑。」孩子們總是如「電兔」般，要在外面奔跑消耗精力，以為「阿Ga」平時應付國際賽事、甲一籃球賽便能游刃有餘陪伴兒子，他卻斬釘截鐵說：「嘩，佢可以兩個鐘不停跑，我真係攰㗎，真係仲攰過打波！」

洛文不能只待在家中玩玩具，「阿Ga」常常與太太帶住兒子到處遊玩，接觸大自然。（方誠義instagram）

「阿Ga」：希望他能堂堂正正做人

常常聽說孩子的姓名是父母給子女的第一份禮物，從洛文的名字不難聯想到NBA球星洛文（Dennis Rodman）。無限體能顯然是打籃球的料子，再加上名字加持，「阿Ga」會寄望洛文長大後一樣會打籃球嗎？

「我想也不到我決定的，但我希望他做人能夠堂堂正正，一定要學好。不過他一定要學懂游水，起碼是求生技能。」「阿Ga」解釋兒子名字只是恰巧與「籃板王」同名，原本名字是讓算命師傅起名，「大家一聽到名字加上我打籃球，都會認為是與那個『洛文』有關，其實完全毫無關係，哈哈！」

洛文射球起來果然有板有眼！（黃舒慧攝）

整個訪問過程，洛文真的不停地到處跑，跌倒也不怕，拍拍膝頭便笑笑爬起來繼續奔跑。孩子的世界就是如此單純、簡單，希望洛文能保持這顆赤子之心，如父親所願長大成堂堂正正的人。

祝方誠義以及天下的爸爸，「父親節快樂！」（黃舒慧攝）