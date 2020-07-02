【NBA2K21】怪物新人狀元威廉臣登2K封面惹不滿　傳奇版即將揭曉

每年各大球迷、電玩迷非常關心NBA 2K封面人物，近日2K陸續公布《NBA 2K21》封面，首位球員為拓荒者尼拉特（Damian Lillard），另一位則是超級新人狀元威廉臣（Zion Williamson）。 惟威廉臣的封面顯然引來部分網民不滿，紛紛表示當錫（Luka Doncic）、莫蘭特（Jo Morant）才是更佳人選。

作為每年運動電玩大作，NBA2K往常多於7月初公布封面角色，並大約於9月份正式發售。雖然未知今年會否因疫情影響遊戲發售日期，不過遊戲廠商還是如常揭曉封面。

唯獨今年的情況有點特別，由於家用主機處於更替時刻，《NBA 2K21》將分為本世代主機封面、次世次主機封面，以及傳奇版本封面。

新一代Sony主機PS5的最終版本外形。 （直播截圖）

至於本世代主機，即PS4封面為尼拉特，此子今季表現確是亮眼，上陣58場，場均28.9分、4.3個籃板、7.8個助攻。另外，尼拉特亦醉心音樂事業，球場外的他是Rapper Dame DOLLA，早前更發佈新單曲《Blacklist》，唱盡美國種族主義的光怪陸離。

尼拉特擔任本世代主機封面人物。（NBA 2K官方圖片）

歷代《NBA 2K》封面人物：

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另一個次世代主機，即PS5以及Xbox Series X版本的封面，毫無懸念為出現在《NBA 2K21》的PS5實體運行宣傳片內的威廉臣。

威廉臣在2019年選秀中被塘鵝以第一順位選中，以狀元之姿開始其職業生涯。擁有怪物般健壯身形的他，在球場上如坦克般的存在。儘管威廉臣於新秀賽季曾經歷膝頭傷患，復出後僅上陣19場，不過他仍交出場均23.6分、6.8個籃板及2.2個助攻。

這是威廉臣首次成為2K的封面人物，亦是系列史上最年輕（威廉臣現為19歲）的封面球員。

「怪物狀元」威廉臣為次世代主機遊戲封面角色。（NBA 2K官方圖片）

威廉臣以狀元身份加入NBA職業生涯，備受外界期待。（Getty Images）

本來從威廉臣的狀元身份，以及他超級新人怪物打法，理應會成為球迷期待之作。不過外國網民似乎對今季僅上陣19場的威廉臣擔任封面人物有點意見，全因他們認為有更佳的人選。

這位網民更在社交平台反問：「難道當錫、莫蘭特、崔楊格（Trae Young）以及泰譚（Jayson Tatum）本周已退役嗎？」

外國網民非常不滿上陣19場的威廉臣能成為《NBA 2K21》封面人物。（Twitter截圖）

外國網民反應（按圖放大）：

當然，對比起當錫、崔楊格的表現，上陣19場的威廉臣或許不足，不過遊戲廠商選擇以他為封面定必有理由。

至於最後一個封面仍未正式公開，據悉2K將於美國時間7月2日公布，並開始接受預購。到底最後一個版本封面會否是已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant），各位球迷便拭目以待！