為NBA復賽球員提供VIP服務　成人網站：除咗脫衣舞仲包……

新冠肺炎在美國第二波爆發，對於NBA 7月尾復賽一事，不少球員或球評家先後發言表憂慮。近日美國名嘴Stephen A. Smith也指復賽存隱憂，惟他擔心的卻是球員在迪士尼閉關3個月的禁慾情況。 一個成人網站隨即宣布，願意為NBA球員及教練減減壓，提供包括與模特兒對話、脫衣舞表演等選擇的VIP會員套餐，如情到濃時甚至可以安排「其他相關服務」。

NBA 於美國時間7月30日重燃戰火，重開之日即有「洛杉磯打吡」上演。（Getty Images）

NBA 7月30日復賽在奧蘭多迪士尼舉行，並於3個月內閉門式完成常規賽、季後賽及總決賽。惟為免球員有染病風險，復賽守則規限球員不可在未經准許下外出，就算獲批後重返賽區也需隔離10日，在季後賽首輪結束後家屬才可進入賽區。

有見及此，美國名嘴Stephen A. Smith就擔心一眾遠離老婆和女友的NBA球員們，將有禁慾煩惱：「他們會習慣3個月沒有『運動』嗎？真的認為他們可身邊沒有太太或女人？結婚後沒有老婆在身旁，未結婚的亦無女友陪伴，真的以為他們只打球能打三個月？」

NBA球星索爆女友妻子團（按圖放大）

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成人網站「Cam.com」將有意向封閉3個月的NBA球員與教練提供VIP服務。（網上截圖）

不過，Stephen的憂慮也許得以消除。據《紐約時報》透露，成人網站「Cam.com」將有意向被迫閉關3個月的NBA球員與教練提供VIP服務，好讓這班感到寂寞的籃球將帥，夜闌人靜或在大戰前夕得到額外「動力」。

該成人網站表示，VIP服務包括陪伴、對話、脫衣舞，甚至其他相關服務：「當NBA球員感到寂寞或是在比賽前需要一些額外的動力，我們的模特兒將會全天候待命。」

事實復賽期間，所有管制定將嚴謹執行，要偷偷運入模特兒到住宿酒店，根本沒有可能。如有需要，NBA球員也許只能光顧線上服務……

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