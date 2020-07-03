【NBA 2K21】高比傳奇版雙封面出爐　現已接受預訂　一重點你要知

籃球電玩遊戲《NBA 2K》的封面人物向來受盡球迷關注，日前官方亦公布拓荒者尼拉特（Damian Lillard）及新人狀元威廉臣（Zion Williamson）將成為新一集《2K21》封面人物。 今日官方再為球迷帶來喜訊，並公布傳奇版本封面將為已故球星高比拜仁（Kobe Bryant）。

作為每年運動電玩大作，《NBA 2K》慣於7月初公布封面角色，大約於9月份正式發售。唯獨今年的情況有點特別，由於家用主機處於更替時刻，因此《NBA 2K21》將分為本世代主機封面、次世次主機封面，以及傳奇版本封面，亦以不同封面球員象徵現在、未來以及傳奇。

歷代《NBA 2K》封面人物：

+ 24 + 23 + 22

新一代Sony主機PS5的最終版本外形。 （直播截圖）

遊戲廠商近日亦陸續揭曉不同的封面人物，由拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）擔任本世代主機（即PS4、Xbox One、Switch等平台）的封面。至於次世代主機即PS5、Xbox Series X平台封面，則由今年的新人怪物狀元威廉臣（Zion Williamson）擔任。

尼拉特擔任本世代主機封面人物。（NBA 2K官方圖片）

「怪物狀元」威廉臣為次世代主機遊戲封面角色。（NBA 2K官方圖片）

至於球迷引頸以待的傳奇版封面，毫無懸念由已故球星高比擔任，分為8號球衣及24號球衣兩款。傳奇版以高比的信念「黑曼巴精神」（Mamba Mentality）命名為《Mamba Forever Edition》。高比的球員生涯不論是與奧尼爾（Shaquille O’Neal）達成三連霸的高峰，或是與總冠軍無緣的低潮，後來加素（Pau Gasol）加盟湖人後合作再次締造二連冠的功績。

今年的傳奇版如各位球迷所願，由已故球星高比拜仁為封面人物。（NBA2K官方圖片）

高比在2010年第五度奪得NBA冠軍指環。（Getty Images）

今年初高比拜仁初與次女Gianna在內9人，因直升機墜機事故逝世，震驚全球。然而他堅強面對球場上的千變萬化，一直不斷求進，他的精神影響各個世代的球員，成為傳奇版封面人物亦是當之無愧。

《NBA 2K21》目前已經開始接受預購，本世代版本亦將於9月4日於全球發售，不過各位球迷、電玩迷在訂購時需要留意一點。

次世代主機的傳奇版封面為身穿24號球衣的高比。（NBA2K官方圖片）

高比傳奇版將分作兩個世代發售，8號球衣為本世代主機版本，24號球衣則為次世代主機版本。雖然目前2K官網已能預訂實體版，不過只限歐美地區。至於香港PS Store已更新能夠預購數碼版的《NBA 2K21》，高比傳奇版定價為788港元、尼拉特封面定價468港元。看來大家還是要留意遊戲商的消息，搶先一步預購實體的傳奇版本！

目前在NBA2K官方網頁可見，大家能夠預購雙世代實體版的《Mamba Forever Edition》，惟只限歐美地區。（2K官方網頁）

PS Store已能預購8號球衣封面的傳奇版。（PS Store截圖）