【Kobe】高比紀錄片變網上爛片　網民批ClutchPoints粗製濫造

萬眾期待的高比拜仁紀錄片《Mamba Out》今日終於面世，並於三大網上平台播放。 惟希望越大失望越大，此片與早前米高佐敦的《The Last Dance》質素天淵之別，首集播出後更惹來惡評。

米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》叫好叫座，不少球迷隨後亦對這類型紀錄片產生興趣，並渴望着下一個紀錄片主角是已故傳奇籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）。適逢今年是高比拿下生涯第5個總冠軍的10周年，著名運動媒體ClutchPoints製作一套8集有關高比2010年奪冠的紀錄片《Mamba Out》，今日開始播出。

首集片長約11分鐘，並在Facebook、Instagram及YouTube三平台播放，惟免費的節目卻未能討好球迷，相反有紀錄片之名無其之義的製作，卻惹來「負皮」一個接一個。

高比生涯威水史（按圖放大）：

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播出的首集主要圍繞阿提斯（Metta Ford-Artest）（前名為慈世平）當年加盟湖人的正面影響，並找來了奪冠班底加素（Pau Gasol）、費沙（Derek Fisher）、法馬爾（Jordan Farmer）等人來回憶當時。紀錄片以資料片段、圖片加旁白剪接而成，惟令人百思不得其解的是，除了阿提斯其餘受訪人士的訪問只為電話錄音，有聲音沒有影像，聽起來更夾有雜音。

除了阿提斯其餘受訪人士的訪問只為電話錄音，有聲音沒有影像。（影片截圖）

阿提斯部分為錄像訪問，他更放上自家生意的「易拉架」作背景，順便賣廣告。（影片截圖）

縱使阿提斯部分為錄像訪問，但畫面質素有如手機或電腦影片，最可笑的是阿提斯更放上自家生意「X vs X Sports」的「易拉架」作背景，訪問之餘也順便賣廣告。首集上映後9小時，YouTube平台僅錄得約5.5萬觀看次數，收視慘淡。Kobe粉絲紛紛對製作表下不滿，並指此片談不上紀錄片，更有人直言影片粗製濫造，「沒有高比、沒有獨家片段、沒有好的剪接」。

事實相比《The Last Dance》電影式拍攝及獨家片段，《Mamba Out》較為似一些YouTuber製作的資料性影片，這樣叫一眾看過米高佐敦紀錄片的NBA球迷情何以堪呢？