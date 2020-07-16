【NBA】久違的一通電話邀請加盟　40歲老將哥羅福如願回歸球壇

自鷹隊不在NBA復賽之列後，43歲的卡達（Vince Carter）亦宣告退役，NBA聯盟中年紀最大的老將變為剛被籃網簽下的哥羅福（Jamal Crawford）。 40歲的哥羅福去季效力太陽，可惜今季無人問津。直到接近復賽之際，籃網受陣中球員先後確診新冠肺炎，再加上杜蘭特（Kevin Durant）、K.艾榮（Kyrie Irving）受傷患困擾，才決定簽下哥羅福補強，這一切令哥羅福感到「很不真實」。

籃網最近禍不單行，先是季初杜蘭特加盟時已因傷高掛免戰金牌，後來K.艾榮亦受傷患困擾未能上陣。豈料新冠肺炎疫情肆虐全球，NBA賽季停擺。

難得聯盟終於復賽，球隊準備進駐奧蘭多迪士尼園區備戰之際，陣中的甸維迪（Spencer Dinwiddie）、迪安帝佐敦（DeAndre Jordan）陸續確診，打亂球隊部署。

迪安帝佐敦（DeAndre Jordan）確診新冠肺炎。（Getty Images）

NBA球星在迪士尼如何打發時間？（按圖放大）：

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在球隊戰將凋零之際，決定簽下老將哥羅福，此舉除了補強球隊之外，亦將哥羅福從漫長的等待日子拯救出來。

「某程度上，我覺得這一切都很不真實。」縱然哥羅福已經出席籃網的首次訓練，他仍然覺得如夢似幻：「訓練後翌日，當我早上起床的時候，仍然想着『我現在是發夢嗎？網隊真的簽下我嗎？』然而，顯然這一切都是真的。」

哥羅福去季效力太陽，其中一場後備入替上陣38分鐘，轟入51分，打破NBA史上年紀最大球員攻入50分以上的紀錄。（Getty Images）

在沒有班落的日子中，哥羅福仍然堅持每天自行訓練，為的是等待一通召喚他再次上陣的電話。

他的內心認為自己未是退下來的時候：「當你真正喜歡這件事時，你會不惜一切代價得到，尤其是我認為自己仍能出戰高水平的賽事，所以我無法理解（沒有落班）。」然而，日子一天、兩天過去仍是無人問津，哥羅福開始面對現實：「我已經一年沒有打比賽，當你達到一定的年紀，不確定還會發生甚麼，還是要認清現實。」

哥羅福在迪士尼園區內出席網隊的操練，顯然非常投入其中。（Brooklyn Nets instagram）

誠然，哥羅福去季最後一場披起太陽球衣上陣時，即使已年屆39歲，他仍能在場上留下單場轟入51分的創舉。

正因這場深刻的表現，令籃網記起這位老而彌堅的球員，為哥羅福送上一紙合約，他終於等到這一通遲來的電話：「這是意義非凡的，感謝主，感謝一直支持我的人。」如今，哥羅福終於重新踏上NBA台板，等待他能如願地繼續在場內馳聘的日子。