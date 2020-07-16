【新冠肺炎】疫情復發要自保　在家運動「操肌」　為解封做準備

Jumper
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新一波疫情再爆發，政府日前公布一連串防疫措施，並宣布收緊「限聚令」，康文署轄下場地亦在重開不足4周後再次封閉。

康文署場地第三度關閉，一眾運動人只好再忍一忍，但在這期間其實還可以在家運動，有限空間和器材的情況下都能夠「爆汗」。

「限聚令」曾於上月19日凌晨零時一度放寬，因疫情而關閉多時的足球場、籃球場等場地亦於20日及22日陸續重開。在第三波疫情爆發後，亦只針對食肆、健身中心、酒吧及酒館每枱人數設限；周三（15日）凌晨起將「限聚令」收緊至4人為限，康文署場地同日亦需再關閉。

雖然防疫期間盡可能減少外出，但機會是留給有準備的人；在家的日子也可以抽時間鍛練身體各部分的肌肉，除了能讓線條變明顯，對籃球場上的表現也有一定幫助。

【5分鐘強化手臂】

經常射波「Air Ball」，你可能三頭肌力量不夠，《Jumper》邀請到「Strive」創辦人William教授用一條橡筋練好手臂的肌耐力，強而有力的手臂是這樣練成的。

【3招助上半身增肌】

長期在家打機、用電腦，有沒有因為久坐不動而腰酸背痛？有可能是因為上半身肌肉不夠！3招入門級增強肌力的方法，相信可以幫助改善寒背、膊痛的問題。

【5分鐘腹肌練成大法】

每天挑戰自己腹部的能耐，人魚線、六塊肌，夢寐以求的線條其實有方法成真。

【5分鐘練好下半身】

隨時隨地，新手都可以掌握的下半身肌力練法，沒有籃球打的日子其實大家都可以「Don't skip the leg day」（不要略過練腳的日子）。

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