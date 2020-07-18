對馬戰鬼主角聲優中井和哉　主演武士角色　竟然都演過籃球員？

一隻備受期待的PS4遊戲大作《對馬戰鬼》終於昨日上市，不論畫面、配樂都讓玩家非常驚喜，遊戲內的角色配音的聲優亦是華麗陣容，非常有誠意。為武士的男主角境井仁配音的正正是名聲優中井和哉，曾聲演不少武士或者劍士角色，但原來他曾為《黑子的籃球》的桐皇隊長今吉翔一配音，確實意想不到！

遊戲故事發生於1274年的對馬島，以當時蒙古與高麗派軍攻打日本的「蒙古襲來」作背景。蒙古軍侵佔對馬島，從第一波攻勢倖存下來的武士境井仁奮力抵抗蒙古大軍，誓死保衛家園。遊戲中畫面像真度極高，對戰畫面氣勢磅礡，主角在遊戲初期迎戰萬軍來襲，視死如歸的決志展現武士精神。

《對馬戰鬼》內的畫面磅礡，讓玩家們非常投入。（網上圖片）

主角境井仁為人平日沉默寡言，與敵人對峙冷靜應對，滲出陣陣殺氣看準機會一劍擊殺。境井仁雖然收起感情，可是他對島上居民非常友善，並一一完成他們的請求，聲優要演活這位外冷內熱的武士確實不易。不過，廠商還是為這角色找來一位非常合適的聲優，中井和哉。

境井仁與敵人對峙，看準時機手起刀落。（遊戲畫面）

中井和哉過往的角色多為武士、劍士，最為大家認識的就是《海賊王》的索隆、《銀魂》的土方十四郎、《戰國BASARA》的伊達政宗，多是暴氣外露的動漫角色並不時來一聲怒吼的霸氣角色。不過，原來中井和哉也曾跳出過武士的角色，接演他難得演出的體育動漫作品，《黑子的籃球》中飾演今吉翔一。

中井和哉聲演過索隆。（網上圖片）

他亦是人氣動漫《銀魂》內的土方十四郎（左）。（網上圖片）

今吉翔一為動漫中籃球強隊之一的桐皇學園的籃球隊長，雖然他溫文有禮卻喜歡冷不防諷刺對方，這種「腹黑」的個性令大家批評他個性惡劣。有別於球隊中主將青峰大輝或是動漫內其他球員有如「超能力」般的球技或招數，今吉翔一沒有展現過明顯招式，不過他的厲害之處在於擅於閱讀他人心理。今吉翔一能夠憑對手的眼神或小動作，讀取他們的心理，令他能夠預測對方下一步行為。

今吉翔一是桐皇籃球隊長，擅於閱讀他人心理。（動畫截圖）

今吉翔一為球隊中控球後衛，利用他閱讀對手心理的能力，從而組織攻勢。（動畫截圖）

由於今吉翔一擁有這般能力，他很懂得如何領導球隊，亦會在關鍵時候安撫人心。縱然與平時的角色需要用力叫喊有頗大分別，不過中井和哉還是游刃有餘，以淡然的聲線「放冷箭」，這般功力真的很厲害。

在隊友慌亂的時候，今吉翔一還是以他那無起伏、淡然的語調安撫大家。（動畫截圖）

《黑子的籃球》其他主要角色簡介（按圖放大）：

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防疫宅在家睇乜動漫好呢？（按圖放大）：