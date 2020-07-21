【NBA】侯活無懼新冠肺炎　迪士尼園區內屢被舉報不戴口罩

NBA己定於下周四於奧蘭多迪士尼園區復賽，不過他們還是嚴陣以待，每天為球員作病毒檢測，以及規定球員必須佩戴口罩，惟湖人球星侯活（Dwight Howard）對此不以為然，更被舉報不佩戴口罩，他亦質疑聯盟做法：「職員都消毒過清潔過所有東西，這裏就只有我們自己人。」

新冠肺炎令全球過千萬名患者受感染，錄得死亡個案逾60萬宗，導致人心惶惶，亦令NBA因此自3月初開始停擺至今。惟全球的確診個案仍然不斷急升，美國至今已錄得接近14萬宗死亡。即使連NBA球員如杜蘭特（Kevin Durant）、韋斯保克（Russell Westbrook）、米曹（Donovan Mitchell）等人也先後確診，令NBA一度暫停球季，減少交叉感染的機會。

曾確診新冠肺炎的米曹已經完全康復，並在奧蘭多準備復賽。（Donovan Mitchell instagram）

縱使聯盟已選址奧蘭多迪士尼以閉門作賽形式重啟賽季，不過，他們規定球員們在園區內只要離開自己的旅館房間就必須戴上口罩，同時保持社交距離。只有在球隊訓練、比賽、在外獨自進餐、跑步時才可以脫下口罩。可是對於聯盟的規定，顯然有一位球員表示沒法理解。

湖人球星勒邦占士（LeBron James）在園區進出多有佩戴口罩。（湖人instagram）

NBA釣魚大賽正式上演（按圖放大）：

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「工作人員都將所有東西好好消毒及清潔。」侯活早前在園區內沒有佩戴口罩，被人向聯盟舉報，他事後在社交媒體直播時談到自己的感受：「我覺得大家有點小題大做，檢舉我在一個人的時候沒戴口罩毫無意義。我們在園區內很安全，每天都接受病毒檢測，這裏也只有自己人而已。」根據侯活的說法，他認為這園區內的人沒有被感染的風險，聯盟不允許大家離開或接觸外來人士，「大家周遭就是彼此，當然我知道外面情況不一樣，所以我不會說不需要戴口罩，但既然我們在封閉的園區內，那麼就是安全的。」

侯活日前在社交媒體上直播大談對園區內佩戴口罩的看法。（instagram截圖）

侯活以直播回應被舉報不戴口罩：

在 Instagram 查看這則貼文 Dwight Howard（@dwighthoward）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 19 日 下午 12:09 張貼

侯活在直播時更主動說到他對新冠肺炎疫苖的看法：「我的見解是不相信疫苗的。」雖然球員們在園區內每天都接檢測，可是並非百分百安全，至少在佛多里達州已經單日錄得12378宗確診個案，奧蘭多亦屬於此州份，顯然球員們還需要多個人衛生及健康。

正當侯活質疑在園區內佩戴口罩的規定，公鹿「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）為哥哥慶祝生日前，亦有乖乖戴上口罩。（Giannis Antetokounmpo instagram）

NBA也有推出能遮蓋臉和鬍子的口罩啊！