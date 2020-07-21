【NBA】35+球員的掙扎與考量　JJ列迪克為愛妻曾萌生退意

35歲以上（35+）的球員在全球最高競爭水平級數的NBA之中，確實是買少見少，尤其當一名球員有了家庭的牽絆，加上體能下降的限制，到達一定年紀時總會萌生退意。剛36歲的塘鵝射手JJ列迪克（J.J. Redick）開始看到生涯尾聲，退役念頭於他而言：「答案是肯定有的。」

JJ列迪克目前隨塘鵝入住奧蘭多迪士尼園區，為下周四NBA重啟賽季作好準備。在迪士尼這個隔離泡泡內，球員們的生活除了球隊訓練、鍛鍊體能之外，餘下的時間還多的是。他們都不停找事情打發時間，JJ列迪克也不例外：「老實說，自從有了一對兒子後，我無法抽出4小時離家享受高爾夫球。最近我在園內打高爾夫球，還可以一周打3次，哈哈！」

JJ列迪克目前已隨塘鵝大隊入住奧蘭多迪士尼園區，準備復賽。（JJ Redick instagram）

雖然JJ列迪克為復賽在隔離泡泡能有多一點個人時間，不過在入住迪士尼之前，他還是有點憂慮：「對有家庭的球員而言，你要離開自己的家人至少50至60天，大家沒辦法面對面交談，這是一個因素；其次當然擔心新冠肺炎疫情。」不過，在入住園區之後，JJ列迪尼至少排除有關病毒傳染的憂慮：「這裏比我想像中還安全，大家真的完完全全被隔離。」JJ列迪克唯獨是想念愛妻，還有一對可愛的兒子。

JJ列迪克在園區自得其樂，更與網友、球員隔空玩起飲酒比賽。（JJ Redick instagram）

JJ列迪克與美女妻子Chelsea結婚10年，二人育有一對可愛兒子，組織一個溫馨家庭。（JJ Redick instagram）

JJ列迪克一向看重家庭，離開分別6歲、4歲的兒子還有剛慶祝結10周年的美女妻子當然不容易。家庭觀念之重，甚至曾經讓36歲的列迪克考慮退役：「我當然有想過，首先我剛滿36歲，雖然我還是感覺自己像34歲，不過整體狀態不俗，還是可以多打幾年籃球。只是，當你有了家庭後，尤其是小孩，他們逐漸長大，你也越來越離不開他們。」誠然，NBA球員日常忙於飛到不同地方比賽，還要應付球隊操練，陪伴家人的時間少之又少，甚至可能錯過孩子成長的關鍵時刻，也不難理解為何JJ列迪克會因此萌生退意。

即使已經結婚10年，JJ列迪克與妻子Chelsea仍然恩愛如昔，不過他過去總忙於比賽較少時間在家陪伴妻兒。（JJ Redick instagram）

JJ列迪克愛妻Chelsea雖然為素人，不過她氣質高貴大方，五官精緻，婚前更曾為Pilates導師。（網上圖片）

NBA球員的索爆妻子、女友WAGs（按圖放大）：

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「以運動員來說，你總希望自己能夠完美結束，不過現實是大部分人沒可能完美謝幕，所以來到生涯尾聲，我會重新開始審視一切。」JJ列迪克於今季數據錄得場均14.9分、2.6個籃板、2個助攻，三分球命中率保持45.2%，以他的年齡來說仍是出色的表現，不過亦難阻他面對退役問題：「如果觀望下個賽季，畢竟我也不確定更長遠的球季，我會思考自己還想打多久。」JJ列迪克是NBA的實力射手之一，其三分球能力同樣毋庸置疑。自他2006年起至今第13個球季，他的生涯至今曾射入1860球三分波，於NBA史上排行榜暫列第15名。

JJ列迪克雖然已年屆36歲，不過從他今季的數據而言，還是非常出色亮眼，希望他還能多打幾年籃球。（Getty Images）

今季年齡35+的NBA球員（按圖放大）：