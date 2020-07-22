【Kobe】高比遺留下來的禮物　智慧化作文字助克服挫折

籃球壇上永遠的傳奇高比拜仁於美國時間1月26日與次女Gianna在內9人，因一場直升機墜毀罹難，令各界心痛不已。父女二人早已入土為安，惟大家對他的思念還是不減。其個人Instagram亦鮮有更新，上一次已經是4月1日宣傳科幻運動小說，距今的111天後，再次發布新貼文公布高比生前作品《Geese Are Never Swans》。

自高比離世之後，其社交媒體一直定格於他與好友勒邦占士（LeBron James）的合照。直至4月1日，這個塵封的帳號才首次更新，以宣傳高比第一本科幻運動小說《The Wizenard Series：Season One》公開發售後，再次回歸平靜。

高比離世後，其社交媒體上一度定格於這張他與占士的合照。（Kobe Bryant instagram）

高比帳號後來在4月1日首次更新，宣傳其科幻運動小說。（Kobe Bryant instagram）

上一次更新相隔111天，高比的IG帳號今天再次活躍起來，簡單的一個貼文交代高比首本青年文學小說《Geese Are Never Swans》正式面世。與上一本的科幻運動小說一樣，此書由高比妻子Vanessa Bryant代發，她亦非常感激大家支持：「我們很自豪能夠延續高比的使命，告訴下一代運動員情緒的力量。這本小說主要想表達年輕運動員心理健康的重要性，以及運動如何幫助大家度過人生的挫折，感激大家依然支持他的傳奇。」

高比的帳號再次更新就是宣傳其最新青少年文學作品《Geese Are Never Swans》，探討年輕運動員心健康的重要。（Kobe Bryant instagram）

為亡夫完成遺願，高比一生最重要的女人（按圖放大）：

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高比一直關注運動員的心理發展，他生前與心理學家Eva Clark合作，花了3年時間起稿、開會討論及構想整本小說。在這段合作過程中，Eva大讚高比充滿熱情，並非常懂得說故事，她更透露高比想挑戰一些對心理健康的誤解：「高比想證明運動員是多面向的人，不僅是單一專注一種事物的人。他想透過與故事連結年輕人，讓他們感到被重視、充滿動力，像全世界都理解及關心他們。」

高比遺孀Vanessa亦發文支持丈夫的新作，並指書本內的文字助她處理傷痛。（Vanessa Bryant instagram）

這本青年文學小說不僅幫助年輕運動員如何克服挫折，亦能治療Vanessa同時失去丈夫、女兒之痛：「這本書也幫助我處理悲傷，我很高興他的作品一路上仍能幫助我們。」逝者已矣，惟高比的智慧、精神，還是一直陪伴我們。

雖然高比已離開我們，但是他的精神、智慧、傳奇一直與我們同在。（Getty Images）

以高比方式說再見（按圖放大）：