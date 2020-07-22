NBA最性感美女記者教家居健身　跟宮河麻耶練成緊緻蜜桃臀

身為體育記者又怎麼能不做運動？ 獲封為NBA「最美記者」，也有「日本第一美尻」之稱的宮河麻耶（Maya Miyagawa）身兼多職，記者身份以外就是一位熱愛運動的健身教練。

外型亮麗加上滿口流利的英、日語，自然能勝任為NBA金州勇士隊隨軍記者，她曾為職業模特兒，多次拍攝雜誌封面、廣告和電視節目，也奪得過日本健身比賽冠軍。

宮河麻耶不忘在繁忙的工作間抽時間健身，更在Twitter和YouTube上載影片分享塑身增肌的方法，開拓一條KOL的路。

雖然身型較為瘦削，但練出一身線條。（宮河麻耶Instagram）

雖然宮河麻耶的身形不比一般健身女生的肌肉線條明顯，但聽到她的稱號就知道美臀方面有點心得。Instagram追蹤人數接近30萬，不時上載一些自己健身的成果和展現傲人線條的照片。

3個月前她開設YouTube頻道「開班授徒」，但頻道「開張」時間不長，現時只有4000多人次訂閱。宮河麻耶在影片中教授不同部位的塑身方法，其中下半身肌力訓練佔大多數。

宮河麻耶的傲人身段和NBA工作：

+ 48 + 47 + 46

作為勇士的隨隊記者，宮河麻耶也是非常熱愛運動。（宮河麻耶Instagram）

宮河麻耶示範的健身動作大多不太需要器材，最多只是水樽、橡筋等，非常適合在家抗疫的日子做，加上這些動作不僅是女生專屬，男生也可以作為增強肌耐力的訓練。

Flamingo Squat（鶴式深蹲）更有效訓練單腳力量和平衡：

+ 4 + 3 + 2

Back Kick：練臀同時收緊Core（核心肌肉群）

Overhead Wide Squat 「一舉三得」的塑身動作：

The Clam Shell（蚌殼式）

+ 2

側橋式外展：主要臀中肌（Gluteus Medius）（按圖放大）

+ 2