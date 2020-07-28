【NBA】湖人收起勒邦占士戴維斯兩大王牌　副選奇兵群起勇挫巫師

NBA正式復賽在即，湖人今天於最後一場熱身賽中，收起兩大王牌勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis），讓其餘球員把握機會感受比賽節奏。 主力作座上客，憑JR史密夫（J.R. Smith）和韋達斯（Dion Waiters）領軍的一眾副選依然能夠支撐大局，尤其是JR史密夫高度準繩的三分球，帶領球隊以123：116挫巫師。

湖人今場除了占士、安東尼戴維斯外，同時亦收起古斯馬（Kyle Kuzma）及侯活（Dwight Howard），加上朗度（Rajon Rondo）因傷缺陣，湖人餘下12人得到相當平均的上場時間。

雙方初段節奏明快，巫師以八村壘為進攻重心，不過湖人的Alex Caruso及JR史密夫在外線還以顏色，以69：65些微優勢完上半場。

今場占士與安東尼戴維斯作座上客。（影片截圖）

不過，就算占士坐竹後備席，他還是用自己方式參與球賽。當升球滾出邊線時，他即飛撲救下籃球，場面惹笑。（影片截圖）

占士飛撲救球的一刻 :

下半場戰況越演越烈，巫師欲扭轉形勢不果，反被湖人的Devontae Cacok於禁區得分。Alex Caruso於第三節憑三分球、切入，個人貢獻10分，以及JR史密夫繼續高效命中三分球，巫師最後無力反撲，以116：123落敗。

韋達斯今場亦是贏波功臣之一，曾經身陷食用過量大麻軟糖引致昏迷丟波，洗心革面後來到湖人重新出發，今場貢獻18分、3籃板、6助攻的全面表現。（湖人instagram）

在缺少一眾主力球員下，湖人今場依然保持競爭力，令人眼前一亮。不過要數到表現最出色都是「神經刀」JR史密夫，他的外投火力全開，全場三分球7投6中，命中率高達85.7%。

過往JR史密夫在球場內外的「神經刀」事件不絕於耳，最經典莫過於2018年為騎士披甲出戰總決賽Game 1的「出圈」事件，並令他在2019年7月被騎士裁掉後一直未有班落。

要數今場的X-Factor，一定是「神經刀」J.R.史密夫了，高達85%的三分球命中率，再次證明他的能力。（J.R Smith instagram）

JR史密夫場內場外「神經」事跡（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

事緣當年賽事只剩最後4.7秒，只要騎士的佐治希爾（George Hill）兩罰全中就能反先，但只中一球；搶得籃板的JR史密夫竟在這時刻放棄上籃，並帶出三分線外重新組織，最終雙方需進入加時，並以10分之差落敗。賽後這件「出圈事件」和當時勒邦占士震驚的樣子，也成為了眾人的話題。

2018年NBA總冠軍Game 1「出圈」這一幕成為了全球籃球迷的笑柄，令大家「津津樂道」至今。（Getty Image）

在這1年半的空白期，J.R.史密夫期間曾一度抑鬱，完全不想接觸籃球。直到現在，他加盟湖人得到一個重新再來的機會。從今場他能夠獨挑大樑、穩住局勢可見，他比從前成熟穩定，神經刀或許不再神經刀了。

占士在賽後亦在社交媒體轉發J.R.史密夫今場「着火」表現，看來大帝「龍顏大悅」，非常滿意他打出漂亮的一仗。

難得重返NBA舞台，J.R.史密夫真的要生生性性，不要辜負隊友對他的期望。（J.R Smith instagram）

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