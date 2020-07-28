【NBA】肺炎康復無礙高拔主宰禁區　爵士毫無懸念戰勝殘陣網隊

新冠肺炎肆虐全球時，爵士球員高拔（Rudy Gobert）因輕視疫情導致他成為聯盟首位確診球員，促使聯盟果斷決定3月停擺賽季。 從感染到確診，休養康復到如今在奧蘭多迪士尼園區備戰復賽，高拔比從前似乎成熟了點。慶幸新冠肺炎沒有帶來後遺症，高拔在復出後維持高效表現。

經歷近5個月沒有比賽，高拔首場對太陽的熱身賽顯然未進入狀態，表現失準，僅貢獻5分。

經過這場調整及適應後，他在第二戰面對熱火，終於讓大家再次看到連續兩屆最佳防守球員的水準，個人貢獻21分、8籃板及2封阻，為球隊防守把關，順利擊敗熱火。

高拔視新冠肺炎疫情問題如兒戲，早前於記者會上亂摸咪高峰及記者電話、錄音筆。（YouTube截圖）

今天（28日）來到爵士最後一場熱身賽，高拔繼續其高效攻守表現，主宰禁區的他繼續橫行無阻，兩名後衛干尼（Mike Conley Jr.）、米曹（Donovan Mitchell）頻頻突然防線得分。

反觀傷兵滿營的網隊於缺少兩大支柱K.艾榮（Kyrie Irving）及杜蘭特（Kevin Durant）下，由Chris LeVert及Jarrett Allen支撐大局。雖然牌面上相比爵士略遜一籌，但他們還是將士用命，首節落後19：32，二人第二節接連突破得分急起直追，惟半場仍落後50：62。

高拔今場對網隊繼續在禁區橫行無忌，個人貢獻20分、7籃板。（爵士Twitter）

網隊下半場時繼續嘗試反撲，可惜仍然難阻高拔、米曹及干尼的攻勢，三人不論在外投、快攻反擊以及籃板均壓過網隊。

高拔屢屢成功轟入內線得手，個人貢獻20分、7籃板、1封阻，連帶干尼及米曹分別攻入18分及14分，順利以112：107力挫網隊，以勝利為熱身賽寫上完美句號。

高拔輕鬆地擋下網隊祖哈里斯（Joe Harris）的進攻。（影片截圖）

高拔與米曹上仗對陣熱火盡現二人絕佳默契：

從首仗不適應比賽節奏到之後每場穩定貢獻20分以上，高拔無疑已經完全從新冠肺炎中康復。

高拔早前輕視疫情，其確診直接成為聯盟決定停擺的關鍵，同時導致隊友米曹確診，二人曾經因此心存芥蒂。不過經過時間洗刷，米曹顯然已經放下過去，與高拔還是當初的好兄弟。今場由米曹助攻、高拔在籃下接應完成空中接力入樽的一球，盡見二人默契。

米曹原諒高拔後，二人回復昔日的兄弟情，現在球場更是合作無間。（Getty Images）

高拔：與米曹關係話題已成過去

「我們在各自的角色崗位上發揮不錯，亦令我們配合起來更為輕鬆」，高拔談及與米曹的關係時說道。他們還是有如當初一樣好好合作，為彼此製造進攻空檔或是傳球時互相掩護。

至於二人曾經一度緊張的關係，高拔笑指希望傳媒能問及其他有趣問題：「大家已經問了幾個月，沒什麼值得多說的。這就是當時的話題，也不是什麼壞事，現在是時候放下。」

高拔希望大家不要再關注他與米曹之間的關係，他直言那已經是舊話題。（高拔instagraｍ）

正式復賽在即，爵士亦公布全體球員復賽時戰衣將印上哪些聯盟許可的標語。

由於黑人George Floyd被白人警員拘捕時致死及女救護員Breonna Taylor因警方失誤導致死亡，激起美國境內關注黑人權益及種族歧視的問題，聯盟意識到NBA球員為社會議題發聲，並容許他們在球衣印上指定的自選標語。

爵士在社交媒體公布全員將印上關注社會議題的口號。（爵士Twitter）

爵士球員將會穿上印有口號的球衣（按圖放大）：

+ 11 + 10 + 9

縱然如此，屢屢為種族歧視發聲的湖人球星占士（LeBron James），早前意外地表明不加印標語，「我不會換走球衣背面的名字，不是不尊重那些口號，只是那些口號未能與我的目標達成共鳴。我來這裏的目標只有一個，就是贏得冠軍。」

爵士與網隊對賽賽事精華：