【NBA】夏登火力全開半場怒轟30分　火箭輕取副選出擊塞爾特人

NBA將於香港時間7月31日正復賽，各支球隊最後一場的熱身賽亦於今天結束。不少球隊為了讓主力養精蓄銳準備正賽，均讓他們在最後一戰休息。塞爾特人5名主力缺陣，面對擁有今場火力全開的夏登（James Harden），盡力應戰仍未能扭轉局勢，以112：137落敗。

塞爾特人於本周六首場復賽將遇上強敵公鹿，相信教練無比看重這場對戰，故此今場特意安排泰譚（Jayson Tatum）、獲加（Kemba Walker）、希活（Gordon Hayward）、積連布朗（Jaylen Brown）及史馬特（Marcus Smart）休息。

今場塞爾特人由科爾鎮守內線。（塞爾特人instagram）

反觀火箭依舊安排正選陣容上陣，夏登火力全開，一開局已經搶佔優勢，命中兩記罰球已開始他砍分之路。進入狀態的夏登除了以他擅長的歐洲步突破得分之外，還靠他拿手的三分球攻勢，個人於上半場射入6記三分球，一口氣個人狂轟30分，助火箭以77：60大比數拋離塞爾特人。

夏登今場火力全開，單是上半場已經個人轟入30分，全場貢獻35分、8籃板、6助攻，助球隊輕鬆獲勝。（NBA.com）

塞爾特人在上半場大大落後，下半場雖然由愛德華茲（Carsen Edwards）、羅拔威廉斯（Robert Williams III）帶起反擊，嘗試力追失分。可惜，他們還是不敵夏登、哥雲頓（Robert Covington）以及PJ德加（P.J. Tucker）掀起的一波三分雨，火箭第三節依然以111：91的20分之差拋離對手。

愛德華茲今場個人貢獻19分、5籃板、4助攻，嘗試在球隊落後時追貼比分。（塞爾特人instagram）

愛德華茲一記連夏登也難擋下的突破：

在 Instagram 查看這則貼文 woah 😳 Boston Celtics（@celtics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 28 日 下午 6:50 張貼

火箭在第四節初段稍有鬆懈，失誤連連被塞爾特人有機可乘，愛德華茲內外開弓，羅拔威廉斯在內線得分加上科爾（Tacko Fall）搶得籃板製造反攻機會，稍為追貼比分至100：111。可是，火箭的奧斯丁李華士（Austin Rivers）在第四節中段以三分球穩住局勢，順利助球隊以137：112未受考驗地奪勝。

雖然愛德華茲今場三分球表現麻麻，10次起手僅得3中，不過他的突破切入甚具威脅。今場他個人貢獻19分、5籃板、4助攻，實屬不錯。（塞爾特人instagram）

至於剛從新冠肺炎康復的韋斯保克表現同樣出色，雖然未有如夏登般瘋狂砍分，主要掌控節奏以及找尋進攻時機，為隊友送上8次助攻，當然不乏他與夏登連線，由他接應夏登完成空中接力入樽。

韋斯保克今場個人貢獻19分、6籃板、8助攻，打出接近雙雙數據的高效表現，看來沒有新冠肺炎的後遺症。（火箭instagram）

夏登與韋斯保克完美默契：

遺憾的是火箭得分主力之一艾歷哥頓（Eric Gordon）於上半場尾段因左腳踝扭傷離場，診治後評估需要休息數天，未有正式回歸的日子。陣中失去另一得分重心，夏登只盼他能盡快歸隊：「他是球隊的重要一環，希望他的腳踝能早日康復，正如大家今年面對的逆境一樣，我們都要更加努力。」

艾歷哥頓扭傷左腳踝，狀甚痛苦。（影片截圖）

夏登早前因戴上致敬《漫威》系列人物《制裁者》的藍色口罩，被指為黑人平權運動中支持警方的象徵，這令他頻頻捱批。面對連番炮轟，他亦澄清並沒有政治意圖，純粹因為口罩能包覆全部鬍子而已。看來，經過一番努力後，夏登終於找到另一款能解決其需求的口罩，今天進場時他戴上一款純黑色的巨形口罩，完美地遮蓋鼻子、嘴巴以及其濃密的大鬍子，看來這位大驕子的煩惱終於解決了。

夏登今天進場時戴上他近期找到的一款適合他的巨形口罩。（火箭instagram）

夏登早前訓練亦有佩戴這款覆蓋全部鬍子純黑色口罩，看起來真的很巨形。（網上圖片）

NBA也有推出能遮蓋臉和鬍子的口罩啊！

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