【NBA】湖人命中率僅3成　19分不敵雷霆　今季首度全場落後

日前湖人擊敗爵士，以51勝15負提早鎖定西岸第一，惟浩浩蕩蕩的氣勢，今日遭雷電撲熄。 湖人全場被對手壓制下，湖人終以86：105落敗。此役更是「紫黃軍團」今季首個從頭到尾，一直落後的賽事。

「LBJ」坐鎮的湖人全場落後屬本季首次，終以86：105不敵雷霆。（Getty Images）

提早鎖定第一，有時也許弊多於利。湖人今戰表現低迷，除了輸掉比賽，更從未領先。雷霆「大佬」基斯保羅（Chris Paul）充分掌控大局，全場12射8中，貢獻21分、7籃板及6助攻，個人正負值更達到「+27」。而雷霆其餘正選4人，得分均達雙位數。

基斯保羅透露今仗對湖人的特別部署，相當奏效：「我們要阻止他們上罰球線得分，當勒邦嘗試突破時，我們的防線起圍牆，用所有方法令他們打得吃力。」

高比一生為湖人奉獻，細看生涯威水史（按圖放大）：

+ 17 + 16 + 15

雷霆「大佬」基斯保羅（Chris Paul）充分掌控大局，貢獻21分、7籃板及6助攻。（Getty Images）

如基斯保羅所說，湖人今仗打得相當吃力。日前面對爵士轟入42分的安東尼戴維斯（Anthony Davis），今仗只得9分，狀態大起大伏。勒邦占士（LeBron James）17球9中，當中5個三分全落空。「我們有時候會作出錯誤的投射決定」，賽後勒邦占士提到球隊的問題。不過縱使錄一敗仗，勒邦亦認為湖人整體表現也有「可圈」之處：「我們的防守不錯，順利把雷霆的命中率減至43%，我們會重拾應有節奏再次出擊。」

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+ 7 + 6 + 5

安東尼戴維斯（Anthony Davis）今仗上陣29分鐘則得9分。（Getty Images）

惟勒邦對「順利把雷霆的命中率減至43%」的見解略為牽強，湖人今仗的命中率低至35.2%，其中三分24投僅得5中。合計復賽4場，三分球139投35中，命中率僅25.2%，如若季後賽碰上擅長堵塞「顏色地帶」的隊伍，湖人外線不濟，也許成為奪冠一大障礙。

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