【NBA】西岸第一湖人二連敗　勒邦占士爆球隊場外現問題

湖人自從擊敗爵士後，已經穩坐西岸第一席位，可是在餘下的5場賽事，湖人表現未算最佳，反而出現隱憂。湖人昨天先負雷霆，今天面對西岸另一支進攻火力十足的火箭，球隊靈魂人勒邦占士（LeBron James）因鼠蹊部疼痛休戰，他們更顯得有心無力。全場被火箭壓制下，湖人以97：113不敵火箭，吞下二連敗。

兩隊今場各有主將缺陣，火箭的韋斯保克（Russell Westbrook）因右側股四頭肌挫傷倦勤，惟支撐大局的夏登（James Harden）仍舊保持高效進攻。反觀湖人表現失準，首三節內全隊三分球9投僅1中，更出現18次失誤，毫不意外地以79：94落後火箭完第三節。

夏登今場獨挑大樑，在韋斯保克缺陣下，他擔當主要得分手。（路透社）

湖人對火箭精彩時刻（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

湖人在第四節初段，JR史密夫（J.R. Smith）及馬基夫莫里士（Markieff Morris）嘗試從三分線得分，前者3記盡墨，後者2投1中。外線進攻配合替補上陣的侯活（Dwight Howard）屢次衝搶籃板、霍頓德加（Talen Horton-Tucker）突破切入得分，眾將打出一波10：0的攻勢，將比數縮窄至89：94。

Talen Horton-Tucker（右）在第四節挺身而出，與侯活合力打出一波10：0的攻勢。（路透社）

即使落後時，古斯馬仍然盡力封阻夏登進攻：

火箭即時換出夏登，他的切入、三分板斧，再加上哥雲頓（Robert Covington）、奧斯丁李華士（Austin Rivers）外線發炮，以一波16：2的反擊回敬湖人。湖人最後階段亦無力反撲，最終以97：113的16分之差負於火箭，錄得2連敗。

火箭最後憑夏登取回大比數的領先優勢，全場他個人貢獻39分、8籃板、12助攻。（路透社）

綜觀今場兩隊表現，火箭還是一貫水準，夏登獨力撐起大局仍能交出29分、8籃板、12助攻，三分球命中率亦錄得5成，罰球更是12記全中，固然是贏波最大功臣。反觀湖人仍舊是老問題，三分球命中率嚴重低下，全隊19次起手2中，僅得10.5％命中率，加上24次的失誤，實在是慘不忍睹。

安東尼戴維斯今場打出17分、12籃板的雙雙數據，可是無法帶領隊伍奪勝。（路透社）

誠然，湖人鎖定西岸第一種子席位，教練在餘下賽事可以在陣容鋪排上作更多嘗試。可是湖人最近兩場面對雷霆及火箭的低迷三分命中率，卻是放大目前湖人的致命傷。先說復賽之初面對速龍，三分球40投10中，命中率25％；與雷霆之戰，全場三分球起手37投5中，僅得13.5%命中率；今場對火箭更是19投2中，10.5％命中率。從客觀的數據看來，沒有最低只有更低。

古斯馬（左，Kyle Kuzma）在復賽後表現外投命中率算是不俗，可是今場發揮仍然麻麻，4投1中，只有25%。（路透社）

占士與安東尼戴維斯的組織、突破、進攻侵略性實在毋膺置疑，可是在競爭比現時更為激烈的季後賽，欠缺穩定的三分球進攻火力，將會是湖人奪冠的一大障礙。對於球隊目前的困境，占士早前受訪時曾表示球隊防守不俗，起手時機卻有點糟糕：「我認為我們有一些回合打得很好，我們出手曾經過於倉促，以及未如理想的投籃選擇。不過，我們仍為外圍射手創造空檔和更好的投籃機會，包括我自己。我們會進入節奏，開始命中投籃。」

縱然球隊目前面對考驗，不過他還是非常樂觀，惟球隊在場的問題卻令他頗憂心。（路透社）

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+ 7 + 6 + 5

可是，湖人目前的難題不僅是球場內的情況，占士更大爆料指出球隊場外也出現問題：「我只能說發生了一些無法控制的事，我真的不想去談這些，這就是發生在場外。」看來湖人未來還要解決各種隱憂，才能在季後賽路上走得更遠。

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