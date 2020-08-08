【NBA】東岸巫師無緣躋身季後賽　籃網殘陣前路甚艱難

NBA復賽自上周五起復賽至今，各隊爭奪季後賽席位非常激烈，一個西岸第8名仍有變數。不過東岸隨住巫師今天以107：118不敵塘鵝，確定無緣季後賽之後，8個季後賽席位亦已經塵埃落定。

塘鵝主力之一怪物狀元威廉臣（Zion Williamson）今場輪休，巫師於上半場憑住八村壘與湯馬士拜仁（Thomas Bryant）在內線佔優，加上Troy Brown Jr.在中距離及外線發炮，助球球隊在上半場以56：54稍稍領先。

湯馬士拜仁與八村壘在上半場令塘鵝沒法從內線取得甜頭。（路透社）

至於塘鵝今場因威廉臣缺陣，內線由Derrick Favors分擔，賀里迪（Jrue Holiday）則為進攻重心，惟列迪克（J.J. Redick）與思格林（Brandon Ingram）初段手風欠佳，導致上半場稍為落後。

賀里迪（左）今場為陣中主要得分手之一。（路透社）

兩隊的比分於第三節依然緊咬不放，塘鵝一邊由重拾外線手感的列迪克及恩格林灑起一陣三分雨，巫師亦由八村壘、Troy Brown Jr.突破切入得手，雙方一度以76：76平手。可是巫師此節末段屢屢犯規，頻頻將塘鵝球員送上罰球線，加上外投失準，被塘鵝以一波15：5攻勢將比數拉開至91：81雙位數字之差完第三節。

在上半場手感欠佳時，列迪克（左）改以突破切入得分。（路透社）

今天各隊賽果（按圖放大）：

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巫師在第四節嘗試追分可惜未能串連攻勢，也顯然無力反撲。縱使Troy Brown Jr.今場貢獻20分、10籃板的雙雙數據，仍然沒法為巫師逆轉形勢，最終以107：118不敵塘鵝，同時亦代表球隊無緣季後賽。

面對巫師的八村壘（左）及Troy Brown Jr.（右）的包夾，塘鵝賀里迪（中）還是嘗試切入。（路透社）

儘管巫師4人得分上雙，可是沒有逆轉形勢拿下勝利，這場敗仗亦代表巫師無緣豬級季後賽。（路透社）

至於另一支東岸球隊籃網在復賽之時面對傷兵滿營，陣中得分重任由拿科特（Caris LeVert）、祖哈里斯（Joe Harris）表現越來越進入狀態，今天亦順利以119：106擊敗帝王，鎖定東岸季後賽資格。惟籃網今季面對重重考驗，先是新加盟的杜蘭特（Kevin Durant）因傷報銷賽季，K.艾榮（Kyrie Irving）因傷缺陣，甸韋迪（Spencer Dinwiddie）、派斯（Taurean Prince）、比士利（Michael Beasley）相繼確診新冠肺炎，球隊只能以殘陣應付競爭更為激烈的季後賽，看來籃網之後的路更為艱難。

籃網今天擊敗帝王後，在東岸排名第7；至於魔術因巫師敗陣，亦穩奪季後賽東岸的最後一席。（路透社）

確定東岸季後賽隊伍（按圖放大）：

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