【NBA】當錫怪物級大三元獨行俠加時挫公鹿　最後一傳成佳話

NBA西岸榜首公鹿面對已趕上季後賽尾班車的獨行俠戰至加時落敗，連應屆常規賽MVP「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）的光芒也被當錫（Luka Doncic）搶去。 今仗當錫不止獲得今季第17次「大三元」，他今場充滿智慧的最後一個助攻，更成為熱門話題。

雙方在比賽期間互有領先，戰至第四節最後2分28秒，公鹿仍領先119：112，之後獨行俠連取7分迫得加時。

加時最後1分08秒，獨行俠130：128僅僅領前兩分的關鍵時刻，當錫接應隊友傳送在球場左路帶波，擋在他前面的，正是虎視眈眈的今季最佳防守球員艾迪杜高普。

「字母哥」目光如炬地緊盯着他的每一步，看似前無去路之際，當錫突然用左手將球拍向自己雙腿之間，籃球飛向隊友基爾巴（Maxi Kleber）手上，後者輕鬆飛身入樽並博得罰球，成功取得and 1，獨行俠最終以136：132擊敗公鹿。

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連字母哥也大讚

今仗當錫個人獨得全場最高的36分、14籃板及個人新高的19個助攻，是今季第17次「大三元」。賽後獨行俠教練卡勞（Rick Carlisle）大讚愛將「每一天、每小時也在進步」，「我鼓掌了，那實在是超乎尋常的表現，那是一個偉大球員的訊號」，他認為一個真正偉大的球員，要在面對公鹿一樣的強隊時挺身而出，而當錫做到了。

最令卡勞教練印象深刻的是，當錫今場表現出來的領導才能，「他全場保持冷靜，在球隊艱苦掙扎時，領導隊友奮勇作戰。」他表示，不想談論太多個別球員表現，「但他真是很特別」，又指對方「不止是個籃球員」，「他是個偉大的表演者，我會付款看他比賽。」

「字母哥」今場也攻入34分、13籃板、5封阻，賽後他大方稱讚當錫表現，「真是神奇，他的表現優秀，是個傑出的籃球員，幫助他的隊友變得更出色」，甚至連爆三句「好有天份」：「天份……真是很有天份，他是其中一個我遇過最有天份的對手。」

【NBA同日其餘戰果】

慢鏡重溫當錫超級助攻：

當錫：「我唔知點解自己咁做」

最搞笑的是，當錫被問及他最後那記令人目瞪口呆的絕妙一傳時，答案竟是：「我不知道自己為何那樣做」，他表示，「我只是做了出來，當時並沒有去多想」。接應那一球的基爾巴則稱，「有盧卡（當錫名字）在陣，你永遠要為他會傳球給你作好準備。」

21歲的當錫上季成為NBA最佳新秀後，今季表現更上層樓，最新入選年度最佳進步獎三人名單，與熱火中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）和塘鵝前鋒恩格林（Brandon Ingram）爭逐殊榮。

確定東岸季後賽隊伍（按圖放大）：

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