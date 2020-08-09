【NBA】快艇比華利揮手道別惹尼拉特不滿　細數場上垃圾話之鬼

拓荒者今天硬碰西岸第二的快艇時，雖然保持領先優勢，不過主將尼拉特（Damian Lillard）末段射失關鍵罰球後，被快艇一舉翻盤以122：117拿下勝仗。 比賽結束一刻，快艇的比華利（Patrick Beverley）更舉手揮別道別，激怒了尼拉特，二人賽後的「口水戰」不絕，更大翻舊帳互數對方。

東岸的季後賽席位已經塵埃落定，不過西岸「搶八」仍然是混亂戰局，暫列第9名的拓荒者一直追近前一名的灰熊，可惜今場敗仗一挫拓荒者的氣勢，亦稍為拉開兩隊差距。

快艇防守大鎖尼納特（Kawhi Leonard）今場輪休，不過在保羅佐治、舒密特（Landry Shamet）及列治積遜（Reggie Jackson）穩定發揮下，仍能抵住來勢洶洶的拓荒者。

保羅佐治今場貢獻21分、6籃板、4助攻。（Getty Images）

舒密特今仗亦有不俗的表現，攻入19分，為陣中第二高得分。（Getty Images）

縱然尼拉特、CJ麥哥林（CJ McCollum）及安東尼（Carmelo Anthony）奮力阻擋快艇拉開比數，惟尼拉特完場前18.6秒、球隊以117：118落後時，射失兩記關鍵罰球，快艇隨即反擊並一舉以122：117擊敗拓荒者。

拓荒者錄得今場敗仗後，他們與灰熊之間的差距拉開至1.5場，「搶八」局面出現隱憂，關鍵人物尼拉特不僅失去勝利，更捲入一場罵戰之中。

尼拉特最後關頭博得兩記罰球，只要兩球命中便能反敗為勝，可惜未能如願。（Getty Images）

事緣尼拉特站上罰球線時，在後備席的比華利不斷大喊和干擾，直到尼拉特兩記盡墨時，比華利興奮地彈跳，賽後他更做出去年季後賽尼拉特對保羅佐治做出的的告別手勢。

比華利此舉當然引起尼拉特不滿，賽後訪問時他更憤然反擊：「我曾把比華利送回家，至於保羅喬治，我剛剛在去年的季後賽把他送回家。我不會被這些動作傷到，這樣反而告訴你，他們曾被你傷到多重。對我來說，這只是證明他們希望我在關鍵時刻別再跳出來。」



當尼拉特準備射罰球時，後備席的比華利不斷干擾：

Pat Bev and Marcus Morris' reactions to Dame missing potential game-winning free throws 😅 pic.twitter.com/keEaBCQn3t — Bleacher Report (@BleacherReport) August 8, 2020

去年當尼拉特在季後賽與仍效力雷霆的保羅佐治鬥到Game 5，最後他以一記三分球絕殺晉級，當時他做出一個揮手告別動作。（影片截圖）

尼拉特準備射罰球時，在旁的比華利異常激動及不斷大喊。（影片截圖）

面對尼拉特在比賽後反擊，這場罵戰轉移到網上繼續唇槍舌劍，比華利先回應：「數到三你便去度假！」保羅佐治回擊一句：「今年輪到你被送回家，給點尊重。」

尼拉特即時回覆一句：「你繼續更換球隊吧！繼續遇到困難就跑，你們就是蠢貨。」保羅佐治不甘被侮辱，再次反擊：「這點你也要尊重，在我效力首支球隊（溜馬）時，我的成就比你更多。」

比華利、保羅佐治及尼拉特在網上繼續罵戰，互相諷刺。（Twitter截圖）

NBA球壇著名垃圾話之鬼（按圖放大）：

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保羅佐治還在限時動態繼續為自己申辯：「我已經打了太多『口水戰』，一直保持心態平和，想像經歷六次大手術依然屹立不倒會是怎樣？我保證如果沒有傷病，情況一定不同！可是，傷病是比賽的的一部分，我尊重這一點。」

最後他還是叫球迷們看開一點，不要再爭論，「反正沒奪冠，每個人都會被他人送回家，沒有大不了。」這場火花四起的「口水戰」也暫時落幕，未知假如兩隊再次相遇時，比賽會否更激烈一點呢？

保羅佐治在限時動態表態，認為自己曾經歷6次大手術，仍能在球壇立足甚不容易。（instagram截圖）