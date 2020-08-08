【NBA】公開建議卜克離開太陽隊　祖蒙特格連又禍從口出

NBA正式復賽之後，各支球隊為爭奪季後賽資格拼盡所有，尤其西岸「搶八」更為激烈，灰熊今天一大勝雷霆後，稍為領先第9位拓荒者一場，晉級季後賽的機會仍存變數。在芸芸西岸球隊中，太陽復賽後錄得4連勝，爭奪季後賽重現希望。卜克（Devin Booker）一直帶領太陽，更在早前大鬥快艇時，以一記絕殺取勝，這一球引來祖蒙特格連（Draymond Green）的關注。

太陽隊在復賽之前以26勝39負的成績位列西岸第13位，外界固然未算看好他們能夠有力一爭季後賽之位。惟正式復賽後，太陽的表現簡直跌破大家的眼鏡，先後擊敗西岸勁旅獨行俠及擁尼納特（Kawhi Leonard）、保羅佐治（Paul George）坐鎮的快艇，如此的功勞確實非陣中重心卜克莫屬。

在卜克超水準的發揮下，太陽在復賽至今4戰全勝。（路透社）

在復賽後為太陽披甲的4場之中，卜克場均攻入28分，他在與快艇一仗中更是遇強越強、越戰越勇。當時太陽於臨完場前與快艇以115：115打成平手，卜克持球先假動作轉身擺脫尼納特防守，保羅佐治即時嘗試擋下卜克fadeaway出手，不過這一次出手還是穿針絕殺。

卜克絕殺後這一躺真的是令人印象深刻。（路透社）

卜克有膽識亦有技術，面對尼鈉特的防守仍然敢於出手。（路透社）

重溫卜克精彩絕殺一刻：

面對緊張萬分的最後關頭，卜克明顯心理質素甚佳，不慌不亂把握出手機會，大心臟的特質表露無遺。如此技驚四座的大將之風，令到最近客串與冤家巴克利（Charles Barkley）一同擔任球評的祖蒙特格連都嘆為觀止，他更建議卜克離隊有更好的生涯發展：「讓卜克離開鳳凰城吧！那裏對他不好，也不利他的職業生涯。我想他去一個能好好打球且贏球的地方，他具備這種能力。」

祖蒙特格連今次再次禍從口出。（Getty Images）

祖蒙特格連公開建議卜克離隊他投：

話畢語落，祖蒙特格連顯然才想起同場的巴克利也曾效力過太陽，他急忙補充：「不好意思！我知道你曾在太陽打球，可是卜克真的需要換換東家。」其實祖蒙特格連如此公開喊話，已經走在違規招募的罰款邊緣，眼看他正在走鋼線，主持人也為他捏一把冷汗：「你是在違規招募嗎？」沒想到語不驚人死不休的祖蒙特格連回應一句：「或許吧！」雖然他沒有明言招攬卜克轉投勇士，不過此舉無疑在挑戰聯盟底線，面臨巨額罰款邊緣。

著名的違規招募被聯盟罰款事件（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7