NBA︱睡夢中妻子惡搞以為身處奧蘭多　咖哩仔入園區須說服一個人

NBA鑑於球員自7月中旬進駐園區，想必非常思思念家人，遂決定放寬訪客規定，在季後賽首輪後能讓球員安排4名訪客進入園區。 此舉令今季因傷未能爭取季後賽門票的勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）異常興奮，皆因他的弟弟施夫居里（Seth Curry）目前隨獨行俠準備季後賽，當然能藉家屬名額進入他夢寐以求的復賽園區。

為順利復賽，聯盟選址奧蘭多迪士尼園區閉門復賽，禁止球員與外界接觸，並定期作新冠肺炎測試，至今並未有球員在園內確診。

在這個安全環境內，復賽後的名次賽亦接近尾聲，聯盟着手安排季後賽的細節，包括放寬球員訪客進入園區。

球員進駐園區已1個月，離家日久的他們當然非常思念家人，火箭的韋斯保克（Russell Westbrook）與兒子視像通話。（instagram截圖）

太陽隊賽前播放家人片段，球員深受感動：

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基於球員自7月中旬起進駐園區，若戰至總決賽的話，球員將離家至少13周，難免有想家之情。

聯盟體諒球員心情，故此在最新的備忘錄中提到球員能夠攜帶4名訪客，包括家人或「已經建立長期穩定關係的私人朋友」進入迪士尼園區，兒童則不在名額限制之內。

占士（LeBron James）曾表示長時間離開家人，對他而言是復賽一大挑戰。（instagram影片截圖）

家人或朋友屆時將乘坐球隊包機，每支球隊將為訪客提供多達17間客房，當然進入園區亦需要經過隔離及檢驗病毒安排。

據悉訪客最早可於美國時間8月24日抵達園區，並需要在房間內隔離7天及測試。消息一傳出，有一位球員家屬顯然異常興奮，那正是獨行俠後衛施夫居里的哥哥史堤芬居里。

居里兄弟情深，得知能夠以家屬身份進入園區，居里不忘向弟弟喊話。（instagram截圖）

居里於賽季停擺、無緣復賽的日常生活（按圖放大）：

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「咖哩仔」居里過去幾年都是季後賽的常客，唯獨今年勇士傷兵滿營導致成績於西岸墊底，無緣復賽更加遑論季後賽。

從NBA賽季3月停擺以來，居里至今未嘗在正式比賽上陣，他對籃球、對比賽顯然日思夜想，早前被妻子拍下他在睡夢中聽到「射球」（Shoot）一字突然醒來，並以為自己身處奧蘭多，場面非常惹笑。

居里今季傷患纏身，加上K湯臣（Klay Thompson）同樣因傷報銷賽季，勇士戰績大跌在於西岸墊底，無緣復賽。（Getty Images）

在睡夢中驚醒，睡眼惺忪的居里以為自己在奧蘭多園區內。（instagram截圖）

居里睡夢中被妻子惡搞：

如今聯盟放出家屬能進入園區的消息，居里明顯是最期待的一位。在聯盟放鬆規定前，居里曾經放說話沒法參與復賽令他心情低落，不過他會積極考慮穿上弟弟的獨行俠球衣，出現在螢幕上打氣，並讓大家瘋狂一下。

現在居里不用再絞盡腦汁計劃如何在家參與球賽，因為他能夠以家屬名額進入園區：「我會說服弟弟將我放入家屬名額內，並於當地時間8月30日進入園區。」

身為弟弟的施夫居里表示，球員生涯中大部分時間他也是在家中看季後賽直播那一個，「今次風水輪流轉，我仍然有工作身，對哥哥來說一定不太好受」。言語之間盡顯手足情深，相信他一定會為哥哥預留一席位吧。