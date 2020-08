【NBA】尼拉特狂轟61分　拓荒者擊退獨行俠「搶八」成功

上場毫不留情地狂轟51分,今場(12日)也不負眾望,尼拉特(Damian Lillard)大開殺戒全場射入61分,率拓荒者以134:131小勝獨行俠。

數日前,因錯失兩球關鍵罰球而被比華利(Patrick Beverley)嘲諷的尼拉特,再一次大爆發來堵住對手的嘴巴,全場32射17中,罰球18射全中,砍下61分、5籃板和8助攻;同時追平職業生涯最高個人得分,也讓球隊取代灰熊,「搶八」成功。

暫時拓荒者躍升一位,季後賽有望。(Getty Images)

NBA史上最多次單場個人得分達50+排行榜:(按圖放大)

兩隊今場廝殺直到最後一節,在互不相讓的情況下,當錫(Luka Doncic)未能射入關鍵罰球,隨後球隊更吞下2次進攻犯規。反觀拓荒者,雖然尼拉特下半場手感平平,但果斷順利博得三分犯規,三罰全中後再三分起手命中。尼拉特於末節手感爆棚,在戰成平手後連轟兩球三分,值得一提的時最後1分29秒的「揼釘」後垂直中籃的三分球;尼拉特第四節射入22分,終以3分險勝。

全場射入9球三分,18球罰球全中。(Getty Images)

尼拉特追平自己單場最高分紀錄。(Getty Images)

賽後一度對鏡頭說道:「Put some respect on my fucking name」(對我尊重一點),尼拉特用行動打對手的臉。

這是尼拉特第三次單場轟入60分以上,成為拓荒者隊史上首位連續兩場獨得50分以上的球員,同時成為繼張伯倫(Wilt Chamberlain)後唯一單季三次60+的球員。尼拉特過去先在2019年11月9日對籃網時以60分打破生涯單場最高59分,及後再於2020年1月21日對勇士時射入61分,今場可謂追平自己的紀錄。

老將安東尼(Carmelo Anthony)交出26分、8籃板。(Getty Images)

