【NBA】尼拉特狂轟61分　拓荒者擊退獨行俠「搶八」成功

上場毫不留情地狂轟51分，今場（12日）也不負眾望，尼拉特（Damian Lillard）大開殺戒全場射入61分，率拓荒者以134：131小勝獨行俠。

數日前，因錯失兩球關鍵罰球而被比華利（Patrick Beverley）嘲諷的尼拉特，再一次大爆發來堵住對手的嘴巴，全場32射17中，罰球18射全中，砍下61分、5籃板和8助攻；同時追平職業生涯最高個人得分，也讓球隊取代灰熊，「搶八」成功。

暫時拓荒者躍升一位，季後賽有望。（Getty Images）

NBA史上最多次單場個人得分達50+排行榜：（按圖放大）

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兩隊今場廝殺直到最後一節，在互不相讓的情況下，當錫（Luka Doncic）未能射入關鍵罰球，隨後球隊更吞下2次進攻犯規。反觀拓荒者，雖然尼拉特下半場手感平平，但果斷順利博得三分犯規，三罰全中後再三分起手命中。尼拉特於末節手感爆棚，在戰成平手後連轟兩球三分，值得一提的時最後1分29秒的「揼釘」後垂直中籃的三分球；尼拉特第四節射入22分，終以3分險勝。

全場射入9球三分，18球罰球全中。（Getty Images）

尼拉特追平自己單場最高分紀錄。（Getty Images）

賽後一度對鏡頭說道：「Put some respect on my fucking name」（對我尊重一點），尼拉特用行動打對手的臉。

這是尼拉特第三次單場轟入60分以上，成為拓荒者隊史上首位連續兩場獨得50分以上的球員，同時成為繼張伯倫（Wilt Chamberlain）後唯一單季三次60+的球員。尼拉特過去先在2019年11月9日對籃網時以60分打破生涯單場最高59分，及後再於2020年1月21日對勇士時射入61分，今場可謂追平自己的紀錄。

老將安東尼（Carmelo Anthony）交出26分、8籃板。（Getty Images）

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