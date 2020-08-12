【NBA】太陽出動家人創7連勝占士也妒忌　居里預告「轉會」獨行俠

NBA復賽至今，球員已被閉關在「泡泡」（Bubble）中近20天，除了比賽最大的挑戰就是和家人長時間分離。 不少球員家中有老有幼，加上搶入頭八的球隊還要經歷一整個季後賽，苦苦思念家人的日子，太陽今日（12日）開賽前就為球員送上最窩心的出場介紹。

就像占士（Lebron James）所說：可能要在奧蘭多園區逗留13週，太陽對76人一戰開打前，做了一件讓占士都「葡萄」的事。

在球員出場的介紹環節，太陽隊一改慣常由司儀在現場逐個名字讀出，換成球員家人讀出球員名字的錄製影片。一眾球員又驚又喜，雖然沒有球迷在場起哄，但已能讓隊內快樂得像孩子一樣。

不知道是不是從家人的影像中獲得額外動力，太陽今場延續「復賽黑馬」的奇蹟，以128：101擊敗雷霆打出七連勝，仍未破不敗之身，與現時排名第八的拓荒者只差0.5場勝差。

太陽官方Twitter表示：我才沒有哭，是你哭了。（Twiiter截圖）

來自螢幕的力量：

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太陽窩心舉動群星讚好

太陽此舉引來各隊NBA球員熱議，稱讚球隊的用心，也說這是今天社交網路上發生最好的事，速龍控衛洛利（Kyle Lowry）也忍不住說：「天呀！太陽實在太好了」，身在家中經已休季的居里（Stephen Curry）也留言道：「太陽做得太好了！」

大帝勒邦占士讚好之餘更激動爆粗，「他媽的，我很想念家人」。

太陽今場仍相當落力，打出7連勝。（Getty Images）

That was AMAZING!!!!!!!! S/O the Suns for that. Damn I miss my family! 😢😢😢❤️❤️ #JamesGang👑 https://t.co/SSA8Dknpn3 — LeBron James (@KingJames) August 11, 2020

投影球迷為球員帶來驚喜

NBA復賽以來，賽事中均有不同的「螢幕球迷」現身場邊為球員打氣，包括塞爾特人曾有「死忠」皮爾斯（Paul Pierce）和泰譚（Jayson Tatum）的可愛兒子支持，還有熱心球迷保殊（Chris Bosh）也曾出現「撐場」。

湖人近日表現出色的古斯馬（Kyle Kuzma），今天更在媽媽面前射入完場前0.4秒的絕殺球，通過直播投影見證兒子成為英雄。

古斯馬媽媽Karri Kuzma今場都現身螢幕，見證兒子的絕殺。（Kyle Kuzma Instagram）

居里預告季後賽「轉會」

日前已經有星級「球迷」預告自己將會出現在場邊，此人正是在家中睡好住好的勇士球星史提芬居里。雖然獨行俠今日一仗以131：134不敵拓荒者，但他坦言如果弟弟薜夫居里（Seth Curry）能進入季後賽，自己將會現身，更會「轉會」獨行俠讓大家瘋狂一下。

I’m not crying... you are



We surprised the team with starting lineups announced by their families at home 💜🧡 pic.twitter.com/xjtwYS7RN1 — 7-0 (@Suns) August 11, 2020

NBA復賽賽程，由體通天下(NBA港澳官方媒體合作夥伴)直播：

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賽事精華，由體通天下(NBA港澳官方媒體合作夥伴)提供：