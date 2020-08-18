吳彥祖「咖喱仔式」拋7歲女落水　仲希望尼拉特鬥湖人可以......

NBA季後賽終於回歸，不少苦等數月的球迷就此興奮不已，當中包括資深勇士球迷、男神吳彥祖。 昨日他在社交平台上載一條與7歲女兒吳斐然（Raven）嬉水短片，片中吳彥祖抱起女兒並以射波方式把其女擲到水中，為的是慶祝季後賽開鑼。

演員吳彥祖向來熱衷NBA，出生於加州柏克萊的他更是球隊勇士的死忠，空閒時會到場觀賽，忙碌時亦不忘以手機睇賽事直播。現時定居奧克蘭的他與老婆Lisa S.婚後育有女兒吳斐然（Raven），而眨眼囡囡已滿7歲，三人過着美滿生活。

片中吳彥祖抱起女兒並以射波方式把其女擲到水中，為的是慶祝季後賽開鑼。（Instagram)

勇士死忠吳彥祖的日與夜：

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未知是否對NBA季後賽回歸一事深感興奮，平日罕有讓囡囡曝光的吳彥祖，昨日在Instagram上載父女嬉水短片，他更把女兒當籃球投射落水，標明是賀季後賽開鑼。吳彥祖笑言此「射籃」是向「咖喱仔」致敬：「季後賽回來了，大家也很興奮吧？我知道今年勇士沒份參與，但我亦以此三分向史堤芬居里致敬！」

最後吳彥祖更向拓荒者尼拉特（Damian Lillard）送上祝福：「希望我的奧克蘭同鄉尼拉特能給湖人一些艱難時刻吧！」

NBA季後賽賽程，由體通天下(NBA港澳官方媒體合作夥伴)直播：

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