【NBA】戴雲卜克留隊無運行？　美媒列5大潛在交易　西岸僅佔兩隊

Jumper
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「效力太陽，對他生涯沒有幫助！」上周勇士祖蒙特格連（Draymond Green）此言一出換來的是聯盟罰款不過對於不少戴雲卜克（Devin Brooker）支持者，「口水佬」話中之意卻值得認真商討。

近日美國傳媒《Fadeaway World》就為這名鳳凰城「天之驕子」列出5大潛在買家，究竟當中哪一隊才是最佳選擇？

若要選出NBA復賽後最可惜球隊，二話不說，大家必定選出太陽。這支鳳凰城球隊復賽8場全錄勝仗，惟鑑於停賽前戰績不堪，導致最終與季後賽只能擦身而過。當中戴雲卜克表現出眾，場均30.5分、6助攻的他「絕殺」戰快艇一幕更成為復賽經典畫面。

戴雲卜克復賽後表現出眾，場均30.5分、6助攻的他「絕殺」戰快艇一幕更成為復賽經典畫面。（Getty Images）

惟佳態卻未能換來季後賽入場券，外界開始質疑這名球星留隊太陽實為大材小用，近日美國傳媒《Fadeaway World》就此列出5大潛在買家。值得一提，當中並沒有勇士。

5大潛在買家是（按圖放大）：

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NBA季後賽賽程（按圖放大）：

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NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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