【NBA】戴雲卜克留隊無運行？　美媒列5大潛在交易　西岸僅佔兩隊

「效力太陽，對他生涯沒有幫助！」上周勇士祖蒙特格連（Draymond Green）此言一出換來的是聯盟罰款不過對於不少戴雲卜克（Devin Brooker）支持者，「口水佬」話中之意卻值得認真商討。

近日美國傳媒《Fadeaway World》就為這名鳳凰城「天之驕子」列出5大潛在買家，究竟當中哪一隊才是最佳選擇？