【NBA】獨行俠怪物新人當錫「糟糕地」創歷史　11次失誤不敵快艇

創紀錄但屢次失誤兼輸波，究竟感受會是怎樣？ 獨行俠今日在NBA季後賽首輪面對快艇的賽事火藥味濃，雙方連番搏鬥下，獨行俠110：118在Game 1惜敗。 超級新星當錫（Luka Doncic）季後賽「處子戰」狂轟全場最高42分並成為NBA季後賽首戰歷來奪得最高分的球員，名留青史。不過此戰這名歐洲金童卻錄得11個失誤，加上力戰惜敗，當錫賽後只能以「糟糕」來形容季後賽的初體驗。

年僅21歲的當錫今日首度體驗季後賽，在快艇連番夾擊及尼納特（Kawhi Leonard）、保羅佐治（Paul George）兩大頂級球星防守下，他全場21次出手13球命中，轟下全場最高42分，打破了約翰威廉臣（John Williamson）1979年創下的38分季後賽首戰最高得分紀錄，締造歷史。

當錫（中）今日在季後賽「處子戰」狂轟全場最高42分成為NBA史上季後賽首戰奪下最高分的球員。（Getty Images)

當錫慘遭連番夾擊實錄：（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

「未來是屬於他的」，賽後對手保羅佐治直言縱使快艇先拔頭籌但卻未能攔住當錫。

他再道：「我不認為我們成功阻擋了Luka，他是難以抵抗的；球隊盡所能做的是讓他打得艱難一些，務求他的狀態不要那麼火燙。」

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今日攻入27分的保羅佐治認為當錫難以抵抗。（Getty Images)

快艇針對部署當錫成功

快艇今日先錄一勝，亦歸功於整體防守及對當錫的特別部署，當中更加連番逼使當錫失誤。

快艇主帥李華士（Doc Rivers）認為是日的「寧當錫入球也不願他助攻」計劃奏效：「我們的防守做得很不錯，逼使他失誤亦頻頻高難度出手；他總能找到有空位的隊友，所以我不介意他侵佔籃框或射三分，我只是不希望被對手得分且他錄助攻。」

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+ 4 + 3 + 2

賽事轉捩點在第三節，當錫與對手莫利斯（Marcus Morris）發生爭執，其後上前「幫拖」的獨行俠隊友普辛基斯（Kristaps Porzingis）微微推了莫利斯一下，卻被球證判罰技術犯規。（Getty Images)

該犯亦是普辛基斯（Kristaps Porzingis）今仗的第二個「T」，令他被罰出場。（Getty Images)

當錫：我必須打得更好

事實當錫今仗的42分亦令他成為NBA第4名21歲或以下在季後賽拿到至少40分的球員，與魔術手莊遜（Magic Johnson）、勒邦占士（LeBron James）及麥基迪（Tracy McGrady）齊名。

惟在創造歷史卻錄得11次失誤兼輸波之間，當錫自評表現慘不忍睹：「太糟糕了，出現11次失誤，我以前未曾這樣；我只想要贏球，之後的比賽我必須打得更好。」獨行俠與快艇的Game 2將於周四（20日）上演。

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