【NBA】老兵不死！安東尼季後賽重遇占士　明早上演03一代對決

拓荒者在NBA西岸季後賽附加賽順利擊退灰熊，成功爭取最後一張季後賽入場劵。 雖然過程中披荊斬棘，但尚未苦盡甘來，周三（19日）將會在首輪對上西岸「一哥」湖人，焦點也落在「老友鬼鬼」的03一代、同年出生的勒邦占士（LeBron James）和安東尼（Carmelo Anthony）身上。

獲稱為「白金一代」的2003年新秀，狀元占士將會和安東尼戴維斯率領湖人對抗西岸第八名，包括同梯好友安東尼在內的拓荒者，兩人將會繼2012年後，相隔8年再次於季後賽相遇。

當時占士效力的熱火在第一輪就與紐約人碰上，最終熱火以4：1輕鬆淘汰對手。該輪賽事，占士和安東尼各砍下場均27.8分，當時的探花在數據上毫不輸給狀元。

占士曾表示自己在NBA中只有這三個朋友，其他的都是有着共同目標的隊友。（Getty Images）

8年後，安東尼輾轉來到拓荒者，實力上雖然與占士有差距，但這次復賽卻能在關鍵時刻命中6球三分球，命中率高達54.6%，仍然是聯盟中最擅長處理關鍵進攻的一人，也是球隊贏球的X-Factor。

今次安東尼和占士的重遇引來不少球迷的關注，因為同梯的不少球星如韋迪（Dwyane Wade）、保殊（Chris Bosh）等都退下火線，只有二人仍力戰至今。

NBA 2003年選秀第一輪：（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

占士和安東尼將要上演生涯第二次季後賽對壘。（Getty Images）

拓荒者被認為是最有機會將湖人拉下馬的球隊，但面對體能「爆棚」的占士和主宰籃下的安東尼戴維斯，防守的力度相當看重。

本賽季對上拓荒者的三場賽事中，占士場均24.7分、7.3籃板和11.3助攻，起手的命中率為45%。當時防守占士時間最長的就是阿里沙（Trevor Ariza），更在本季最後一次對賽時以127：119擊敗湖人，一方面有尼拉特轟下48分，另一方面也歸功阿里沙對占士的限制；占士該場22射僅9中，在阿里沙前只有10射中2和三分5射中1。

03一代只剩下兩大球員。（Getty Images）

占士遇老友例牌手軟？

如今因為阿里沙選擇缺席復賽，外線防守減弱，很有可能由安東尼擔上要職。雖然安東尼和占士生涯的41次交手中，占士贏了25次，但根據今季的數字，兩次對位中占士只能在安東尼面前做出7射2中和三分球3射全失。

傳聞占士對上好友時會「手軟」，也許只是被多年的對手熟悉其打法。然而，狀態會因為不同因素影響，沒有必然的輸贏，加上現時各有隊友，這對兄弟對決仍然是球迷期待的戲碼。

過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

+ 87 + 86 + 85

首日季後賽戰果（按圖放大）：

NBA季後賽賽程（按圖放大）：