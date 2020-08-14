Kobe︱特別日子紀念高比傳奇　Mamba Week 5雙Kobe 5回味曼巴精神

湖人傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）於今年1月初與二女兒Gianna在內9人，因直升機失事罹難，與世長辭。本來曾傳出發售Nike Kobe 5 Protro亦因此發售無期，經過半年的沉澱調整，備受關注的新配色5x Champ終於準備在美國時間8月24日的「Kobe Bryant Day」正式開賣，紀念一代不朽傳奇。

7個月前一宗直升機失事，帶走了永遠的湖人傳奇高比，震驚全球，亦令無數球迷傷心欲絕。7個月過去，雖然家人、球迷仍然難以釋懷，不過逝者已矣，高比的精神、信念、影響依然與大家同在，永垂不朽。

一場直升機墜毀事故，帶走高比與次女Gianna的生命，本來一家6口的生活只餘下妻子Vannessa與3名女兒。（Getty Images）

隨住美國時間8月23日高比的生日越來越近，象徵他生涯2個球衣號碼的8月24日專屬「Kobe Bryant Day」亦緊隨其後。在如此特別的高比日子，Nike決定以8月23日開始為期一周的「Mamba Week」（曼巴周），向高比致敬並紀念他的傳奇，當中最受球迷關注當然是原定於今年推出新的復刻配色的Kobe 5。

當年陪伴高比拿下生涯第5個冠軍的Kobe 5於今年以Protro復刻。（Getty Images）

高比生涯威水史（按圖放大）：

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在高比離世後，Nike一度擱置Kobe 5 「Big Stage」以及湖人配色的發售期。這段日子以來，不斷傳出各種小道發售消息，惟一直未獲Nike官方確認。球迷們苦候7個月，亦終於盼到品牌正式宣布發售日期，當中兩雙特別受球迷關注。率先曝光的是揉合高比拿下生涯第5冠的「Big Stage」及「Parade」元素配色，將在美國時間8月23日亦即是高比生日當天發售。

高比在拿下生涯第5個總冠軍時，腳上戰靴正是Kobe 5「Big Stage」。（Getty Images）

Kobe 5 Protro融入「Big Stage」曾推出的白、金、黑配色元素，加上「Parade」的鞋面紋理，陰陽鞋面更具變化。（Nike.com）

至於另外一雙更受球迷注目的Kobe 5 Protro 5x Champ，官方決定在美國時間8月24日的Kobe Bryant Day正式發售。球鞋雖然至今才發售，不過早在湖人球星安東尼戴維斯（Anthony Davis）出戰今年明星賽期間，已經率先將設計曝光。這雙配色盡是經典的湖人元素，以紫色、黑色為基調，黃色滾邊點綴，鞋舌的高比標誌以及鞋跟的簽名字樣，鞋墊內滿是西岸洛杉磯棕梠樹圖案，讓人回想起高比仍在湖人的時光。

安東尼戴維斯在今年全明星賽穿上kobe 5 Protro 5x Champ，悼念離世的高比。（Getty Images）

Kobe 5承載住滿滿的高比回憶。（Nike.com）

Kobe 5陪伴高比在2010年總決賽與塞爾特人苦戰7場，拿下其生涯第5個亦是最後一個總冠軍，在這個特別日子緬懷高比一生輝煌成說，意義非凡。5雙球鞋將於美國時間8月23日起於Nike.com網上發售，記低以下重點日子，收藏高比特別戰靴同時向影響世界球壇壇的傳奇致敬。

Kobe 5各個配色及球衣發售日子（按圖放大）：

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縱使高比已離開大家7個月，可是我們還是很想念你。（Getty Images）

以高比方式說再見（按圖放大）：

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Kobe與Vanessa的愛情故事：

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Gianna本是美國女籃的希望：