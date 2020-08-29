【黑豹逝世】NBA群星悼念Chadwick Boseman　2月入樽賽評判成絕響

近年大熱Marvel系列《黑豹》男主角Chadwick Boseman，因結腸癌於住所在妻子及家人陪伴下離世，終年43歲。世界各地影迷紛紛悼念，NBA球星們亦發文致敬。 「黑豹」熱愛籃球，是全明星賽常客，亦是今年入樽賽評判之一。最令人難忘的是他於2018年將黑豹頭套「加冕」於入樽賽參賽者之一的迪拉迪普（Victor Oladipo），可惜一切已成絕響。

2020年是傷感一年。籃球壇失去一大傳奇高比拜仁（Kobe Bryant），荷里活影圈亦如是。《黑豹》男主角Chadwick Boseman因結腸癌離世，據悉他於2016年被診斷患有三期結腸癌，他奮力化療抗癌之餘，仍然出演電影，為人所認識的有《美國隊長：內戰》、《黑豹》、《復仇者聯盟：無限之戰》及《復仇者聯盟：終局之戰》等，留下一齣又一齣膾炙人口的作品。

Chadwick Boseman飾演Marvel英雄「黑豹」一角深入民心。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照。）

+ 6 + 6 + 6

Chadwick Boseman亦是圈中有名的籃球愛好者，為全明星周末的常客。他曾經獲邀出戰2015年全明星周末的名人賽，在籃球場上一展身手，但數到最難忘一朔，當是2018年入樽賽。

一向留意NBA的Chadwick Boseman於今年高比拜仁離世後，亦有發文紀念這一代傳奇，可惜他最後難敵癌魔，於今天逝世。（instagram截圖）

Chadwick Boseman於2015年參加NBA名人賽。（NBA instagram）

當年正值電影《黑豹》上映宣傳期，Chadwick Boseman與戲內堂弟米高B佐敦（Michael B Jordan）齊齊入場欣賞入樽賽。參賽者之一的溜馬球星奧拉迪普準備上場，Chadwick Boseman突然瓦干達王T’Challa上身，拿出「黑豹」頭套讓奧拉迪普戴住表演入樽，二人一同做出「Wakanda Forever」手勢，成為近年入樽賽最具話題的畫面。

此情此景成絕響，大家永遠都看不到了。（Getty Images）

「黑豹」奧拉迪普入樽多面看（按圖放大）：

奧拉迪普接受黑豹「加冕」一刻：

Chadwick Boseman今年2月再次現身全明星周末，擔任入樽賽評判。Chadwick Boseman當時明顯消瘦不少，令影迷心痛，但他仍盡力以活力一面示人。今年入樽賽艾朗哥頓（Aaron Gordon）與戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）鬥得難分難解，評判分數亦備受爭議。可是，無論如何，這是Chadwick Boseman最後一次公開亮相NBA賽場，一切已成絕響。

延伸閱讀：【NBA明星賽】全城追捕入樽賽做低哥頓「黑手」 最大嫌疑係佢

Chadwick Boseman（右二）於今年2月擔任NBA入樽賽嘉賓評判。（Getty Images）

當時的Chadwick Boseman非常瘦削，讓人我見猶憐。（Getty Images）

死訊傳出，NBA群星發文悼念，足見Chadwick Boseman球圈中的好人緣，其中交情非淺的奧拉迪普更是傷心：「目前發生太多事了，感謝你跟我分享你的傳奇，在天堂安息吧！」與他同為今年入樽賽評判的韋迪（Dwyane Wade），亦在限時動態悼念瓦干達之王，教人慨嘆萬分。

奧拉迪普心痛悼念亡友。（instagram截圖）

NBA群星發文悼念Chadwick Boseman（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

致永遠的黑豹之王Chadwick Boseman，願你安息。