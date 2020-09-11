【NBA】占士朗度聯手「拆你屋」　湖人10年後重返西岸決賽在望

湖人與火箭對決鬥到Game 4，形勢逐漸明朗，球隊一掃首輪不穩表現。 尤其在朗度（Rajon Rondo）回歸後合作更顯流暢，令湖人再下一城，由頭帶到尾以110：100擊敗火箭，以場數3：1「叫糊」，準備重回們闊別10年的西岸決賽。

湖人延續上仗的優勢，一開局即先發制人，攻守轉換流暢。由馬基夫莫里士（Markieff Morris）正選出任中鋒，讓安東尼戴維斯（Anthony Davis）配合勒邦占士（LeBron James）主攻，機動性陣容令湖人攻守更為流暢。

35歲的占士表現簡直有如25歲，面對3人防守還能輕鬆上籃得分。（Getty Images）

正選上陣的中鋒馬基夫莫里士今場交足貨。（Getty Images）

湖人在上半場已經以57：41先取優勢，尤其是面對平均身高較矮的火箭陣容，湖人更是主宰禁區，單計上半場的籃板已經以27：13壓制火箭，以及將火箭的命中率壓制至37.5％。火箭在上半場苦無對策，就連夏登（James Harden）亦在激戰中已經3犯在身。

火箭得分重心夏登在上半場已經3犯在身。（Getty Images）

半場休息調整後，湖人攻力繼續不減，安東尼戴維斯、朗度內外夾攻，一度將比數拉開至67：47的20分以上之差。火箭未有放棄，中段繼續由夏登、麥卡摩亞（Ben McLemore）、小李華士（Austin Rivers）以拿手的三分球攻勢嘗試縮窄差距。惟安東尼戴維斯在內線接應朗度助攻的入樽，以及Alex Caruso把握罰球機會，再次將比數拉開至86：70完第三節，火箭一輪攻勢亦顯得徒勞無功。

火箭難有進攻突破口，非常苦惱。（Getty Images）

火箭偶爾由韋斯保克、夏登掀起反擊戰，惟面對湖人早早拉開的優勢，亦顯得徒勞無功。（Getty Images）

兩隊戰至末節，湖人仍然挾住20分以上的優勢，在中段一度以101：73遙遙領先，火箭再次使出三分球本領打出一波18：2攻勢，將比數縮窄至95：103。兩隊在尾段爭持不下，夏登在完場前58秒把握兩次罰球機會，追至100：105。幸湖人仍然淡定應對，卡路素（Alex Caruso）在三分線接應占士妙傳，命中奠勝三分球，最後占士亦以一記與朗度連線的空中接力，韋斯保克（Russell Westbrook）錯失最後三分球機會，湖人最後以110：100擊敗火箭，場數拉開至3：1，出線「叫糊」。

占士如此的彈跳力及騰空力，實在難以令人相信他已屆35歲之齡。（Getty Images）

占士完場前一記精彩入樽：

總觀全場表現，火箭的籃板的顯然是隱憂，26個籃板對比起湖人的52個，同時僅錄得1個進攻籃板，明顯放棄籃板。惟單看近期火箭失準表現，對比起陣容多變且具機動性的湖人，Game 5要逆轉起來也是一場硬仗。至於湖人近期狀態大勇，占士亦非常滿意卡路素的表現：「他是個可以信賴的傢伙，很少犯錯，打法像個贏家。我毫不猶豫就把球塞給他，他也知道我對他有信心。陣中不乏首次出戰季後賽的球員，他們跟球隊一起每天進步，相信會越來越好。」

火箭的籃板數據大大落後湖人，全場僅得一個進攻籃板。（NBA.com）

湖人晉級在即，火箭若要扳回一城，看來還要「諗諗計」。（Getty Images）

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