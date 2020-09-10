NBA2K21｜My Player自訂Kobe模板教學　體驗高比曼巴傳奇

NBA 《2K21》正式發售已經接近一個星期，港女瑞斗今年都特別入手永懷曼巴版，懷念一代傳奇球星。每一代的2K除了像真度極高的對賽外，玩家自訂球員角色體驗「My Career」職業生涯亦是重點之一，今年我決定製作一個以高比拜仁（Kobe Bryant）為模板的「My Player」，開始職業球員的日子。

角色以高比拜仁為名，球員在場內位置當然是得分後衛，還原高比的現實角色。慣用手則是左右皆可，高比也是毫無難度左右開弓，不過我這次設為右手。號碼由大家自訂，不過我決定選用24號。

基本創建角色時的設定。（記者影片截圖）

歷代《NBA 2K》封面人物：

+ 26 + 26 + 26

以下的步驟則是非常重要，首先玩家們要決定技能分配，各位一定要選取第5個圓形，以「終結」及「防守／籃板」為主要的板塊。其次大家要決定角色體格，則要選擇第4個圓形，即是87的速度、56的力量、加速能力數值為86以及高達95的彈跳力。

各項潛力調教設定（按圖放大）：

+ 13 + 13 + 13

接下來，大家便要開始將412的潛力屬性點數分配至「終結」、「投籃」、「組織」、「防守／籃板」四大範疇。當大家完成這一步後，便要將球員角色的身高設為6呎5吋、體重175磅、臂長77吋。此時，大家便要決定球員的宰制能力，這裏也不用多作想，要「Chok」出高比模板肯定是「砍分者」，肯定別無他選。

只要跟隨以上做法，成功輕鬆出現高比模板，還有溜馬的奧拉迪普以及巫師的比爾（Bradley Beal），玩家就可以開始新一代2K的職業生涯。當然，不同玩家有不同玩法，部分想藉此機會懷念高比，亦有些玩家希望製作與自己相似的虛擬球員，一步一步踏上籃球最高舞台，贏取最高榮譽。無論如何，以上的數據攻略都是一個參考，希望大家能夠享受遊戲及從中得到樂趣。

一定是選取「砍分者」的宰制能力。（記者影片截圖）

最後便能成功弄成「攻守兼具型砍分者」的高比模板。（記者影片截圖）

同場加映，《2K20》Top 30球員逐個睇：