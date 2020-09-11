【NBA前瞻】塞爾特人輸經驗？　東岸4強搶七戰　經驗與天賦的對決

NBA季後賽東岸4強，球證再次成為主角。塞爾特人甘巴獲加（Kemba Walker），最後一擊上籃疑被速龍阿奴諾比打手，但哨子並沒有響起，不少球迷認為球證的失誤主宰了當日賽果。 惟由2：0到3：3，明早更要在Game 7與速龍鬥過你死我活，塞爾特人掉去出線先機的關鍵，還是歸咎球員的根本問題。 反觀看看速龍的洛利（Kyle Lowry），Game 3最後0.5秒交出一個致命傳送，Game 6加時階段身負5犯卻能不退縮攔下對手單打，老大哥身教綠軍一眾「小朋友」，在重要關頭，經驗總比天賦靠得住。

塞爾特人 Vs 速龍 Game 7 明日早上9時開賽

速龍有由0：2追至3：3，明早更要在Game 7與塞爾特人鬥過你死我活。（Getty Images）

系列賽開始塞爾特人速速斬下兩場勝仗，賽中甘巴獲加、泰譚及謝蘭布朗（Jaylen Brown）打出活力。然而到Game 3的最後21.5秒，甘巴獲加面對多名速龍球員嚴防，由禁區外靈巧地運球殺入禁區，引來洛利的包夾下，再交出一記精彩的「No Look Pass」予泰斯（Daniel Theis）輕鬆入樽，此刻不禁讓人更肯定，青春火花將燃點東岸。

泰斯接應甘巴獲加妙絕的「No Look Pass」入樽，為塞爾特人最後0.5秒領先兩分。（美聯社）

塞爾特人的年輕新星，進步空間絕對比速龍的大，當中泰譚的表現更是驚喜。過去6場賽事，這名得分核心場均攻下全隊最高的23.5分，還造出10個籃板、5次助攻，Game 6的他甚至以29分、14籃板、9助攻差點完成「大三元」。事實泰譚在系列賽擔起更多責任，亦因哥頓希活（Gordon Hayward）受傷缺陣所致，泰譚除了得分也要承擔一部分的組織任務。

不過，數據附帶了3.7次失誤。

《2K20》Top 30球員，塞爾特人有幾多個：

+ 24 + 24 + 24

泰譚過去6場賽事，場均攻下全隊最高的23.5分，還造出10個籃板、5次助攻；但附帶了3.7次失誤。（Getty Images）

上場Game 6，泰譚分別在第四節、第一次加時及第2次加時的最後一分鐘，出現致命失誤更反映出他缺乏冷靜頭腦。第四節最後43.8秒，他「疑被」對手教練Nick Nurse影響，把球傳直接傳出界。其後第一次加時最後1分20秒，混亂間想分球卻被洛文鮑維（Norman Powell）抄截，然而賽事最後的41.9秒，他再次被洛文鮑維截去皮球。當然，失誤會影響球員的心情，這點在泰譚身上更為明顯。其後每次切入沒有獲吹哨，他亦向球證抗議，關鍵時刻泰譚卻遭情緒主導。

阿奴諾比Game 3最後0.5秒攻入絕殺三分球奠勝。（Getty Images）

惟在重要關頭未能清醒頭腦，非僅是泰譚之過。就像Game 3最後短短0.5秒，暴露了塞爾特人防守佈防的溝通失誤。當時綠軍以區域防守，泰斯（Daniel Theis）追着雲菲特（Fred VanVleet）卻未有呼喚隊友換防，然而在馬克加素跑到罰球線逼使謝蘭布朗前來協防，此刻底線的阿奴諾比（OG Anunoby）完全無人看管，其後的事，眾所周知。

甘巴獲加面對速龍的「一釘四聯」，11投僅2中。（Getty Images）

事實塞爾特人球員才華洋溢，但在Game 3起後卻被速龍的經驗及意志力反底。綠軍Game 6面對對手的「一釘四聯」，更有如無力招架。速龍此招去年順利鎖住史提芬居里，Game 6以此對付無球跑動能力遜於「咖哩仔」的甘巴獲加非常奏效。甘巴獲加52分鐘，卻11投2中僅交出5分4籃板7助攻，更慘不忍睹的是上半場他只得到三次出手，可見速龍的防守策略非常成功。甘巴獲加在最後關鍵時刻連控球也有「蝦碌」情況，可想而知這名控衛缺乏的如泰譚一樣。

洛利Game 6攻入33分、8籃板、6助攻及2抄截，是取勝關鍵。（Getty Images）

速龍之所以在背水一戰兩度加時亦能撐過來，靠的仍是球員經驗及在關鍵時刻的冷戰，而洛利就是人版。Game 3勝利，眾人嘉許阿奴諾比的「絕殺」，但能把邊線球化為入球的，卻是面對7呎5吋高的科爾（Tacko Fall）仍能傳球恰到好處的洛利。Game 6落後時的超遠3分球、2度加時助攻隊友3分追平、身負5犯卻能不退縮攔下對手進攻、最後更單打甘巴獲加造出後仰跳投......相比甘巴獲加Game 3的「No look pass」，老大哥想告訴綠軍們，季後賽要幫球隊贏球，靠的仍是扎實。

Game 7雙方亦沒有退路，惟活力一眾會及時甦醒還是「薑是越老越辣」，明日早上9時就知道。

活力致勝還是「薑是越老越辣」？（Getty Images）

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