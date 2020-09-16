【NBA】金塊驚喜逆轉勝頹勢快艇　一項紀錄成聯盟史上第一隊

快艇本來已經早早以場數3：1「叫糊」，惟韌力十足的金塊在祖傑（Nikola Jokic）和梅利（Jamal Murray）領軍下，一舉連贏3場追平。兩軍今天上演關鍵Game7，許勝不許敗的心態令兩隊早早進入狀態，快艇在上半場稍為領先。不過戰意甚高的金塊在下半場初段憑外投力追比分，隨後甚至拋離快艇。快艇在第四節明顯「擺爛」，金塊如願以104：89逆轉勝快艇，繼2009年後再闖西岸決賽，重演與當年對手湖人的戲碼。

快艇本來早早以場數3：1搶佔優勢，有望今季能夠成為隊史上首次晉級西岸決賽。可惜事與願違，金塊憑後勁連贏3場，追平場數，令快艇明顯備受壓力。面對一戰定生死的壓力，快艇在上半場仍能穩穩發揮，與金塊與進入拉鋸局面，快艇亦憑保羅佐治（Paul George）的三分球及勞奧威廉斯（Lou Williams）的拋投穩住局勢，令兩隊以24：24打成平手。

快艇初段仍能憑保羅佐治的進攻穩住局勢。（Getty Images）

金塊在第二節發奮振作，陣中的梅利開啟「搶7」模式，三分球、切入上籃、跳投，甚至助攻樣樣齊。金塊全隊本節攻入30分，單是梅利已經貢獻20分，成功將比數拉近以54：56的兩分之差僅僅落後快艇。

梅利在第二節的表現如有神助，個人單節貢獻20分，助金塊力追比數僅以2分之差完上半場。（instagram）

梅利曾陷不雅影片風波，索爆女友人氣急升（按圖放大）：

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半場休息後，雖然快艇初段仍能憑比華利（Patrick Beverly）的三分球繼續領先，可惜中段卻陷入進攻「撞牆期」，尼納特（Kawhi Leonard）的三分球、跳投不果，保羅佐治亦出現傳球失誤。結果毫不集的快艇被窮追不捨的金塊的格蘭特（Jerami Grant）、祖傑及梅利以一波三分球攻勢得分，一舉以82：74完第三節。

祖傑今場交出16分、22籃板、13次助攻的亮麗「大三元」成績表，實是功不可沒。（Getty Images）

保羅佐治在下半場外投手風甚差，惟他仍然嘗試。（Getty Images）

兩軍戰至末節，快艇的手感持續低迷，加上金塊防守奏效，保羅佐治的三分球、上籃仍欠手感，就連尼納特亦同樣受困擾。金塊仍然保持手感，梅利個人連得5分、祖傑亦憑中距離跳投得分，金塊中段已經以93：78的15分之差遙遙領先。快艇顯然已經開始「擺爛」，尼納特、保羅佐治嘗試以三分球進攻但徒勞無功，金塊梅利進一步擴比數至104：89拿下勝仗，淘汰快艇，晉級西岸決賽。

早早已進入狀態的梅利（右）下半場繼續不斷搶分。（Getty Images）

梅利（右）今場怒轟40分，加上4籃板及5助攻，成為陣中最強的火力。（Getty Images）

金塊今年在西岸季後賽以來，首輪面對爵士、次輪惡鬥快艇，同樣處於場數1：3落後再逆轉勝晉級，這亦是NBA歷史上首次隊伍能夠兩度落後再「反cup」晉級。淘汰快艇之後，金塊即將於西岸決賽挑戰湖人。說到兩隊在西決的恩怨，則不得不提到金塊上次打入西決已是2009年。當年金塊的對手正是由高比拜仁（Kobe Bryant）、加素（Pau Gasol）帶領的湖人，遺憾金塊以場數2：4不敵湖人，無緣進一步競逐總冠軍。11年後再次出戰西岸決賽，金塊在新生代球員領軍下，結果會否與當年不同呢？

祖傑賽前雖說球隊不是壓力一方，不過完場一刻還是如釋重負。（Getty Images）

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