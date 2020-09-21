【NBA】安東尼戴維斯2.1秒絕殺　「穿曼巴球衣不能落敗」

NBA西岸決賽Game 2， 湖人尾段打得再不輕鬆，更與金塊爭持至最後。 賽事倒數20.8秒，祖傑（Nikola Jokic）勾手命中，金塊反超1分。最後幾秒湖人攻勢遭梅利（Jamal Murray）封阻，惟正當大家以為大局已定之際，安東尼戴維斯（Anthony Davis）在最後2.1秒投進「絕殺」三分，湖人以105：103險勝，場數2：0領先。

湖人今日開局繼續「大開殺戒」，勒邦占士的12分助球隊拉開差距。縱使第二節金塊曾追近，但湖人一段11：0攻勢，穩住雙位數分差完半場。不過從前兩輪賽事可見，金塊非省油的燈，易邊後乘着湖人手感冰冷，梅利領軍急起直追，第三節完結，金塊收窄差距之4分。

湖人以105：103險勝，場數2：0領先。（Getty Images）

尾節金塊曾落後8分，而這時候祖傑廷身而出連攻9分反超湖人。最後27秒成為賽事高潮，安東尼戴維斯切入拋投得手，湖人再次領先，但其後祖傑速而勾手回敬，金塊再超前。餘下8秒湖人造機會給卡盧索空檔三分出手但不進，格連（Danny Green）搶下進攻籃板再起手，但梅利接着把球擋下來，賽事只剩2.1秒。

激戰逐格睇：

+ 2 + 2 + 2

最後27秒成為賽事高潮，安東尼戴維斯切入拋投得手。（Getty Images）

其後祖傑速而勾手回敬，金塊再超前。（Getty Images）

還以為大局已定，金塊將搶回一場勝仗，這時候他們防守卻出現換防出錯。防守者布林利（Mason Plumlee）卻未有跟實AD，雖負責干擾底線發球的祖傑已從底線衝上，但無補於事。AD在1.1秒三分線出手命中，讓湖人千驚萬險中絕殺金塊。

NBA東西岸決賽賽程：

+ 3 + 3 + 3

防守者布林利（7號）卻未有跟實AD，雖負責干擾底線發球的祖傑已從底線衝上，但無補於事。AD在1.1秒三分線出手命中。（Getty Images）

「Kobe！」投入絕殺球的AD接着大喊已故湖人球星的名字。（Getty Images）

賽事精華由體通天下（NBA港澳官方媒體合作夥伴）提供：

「Kobe！」投入絕殺球的AD接着大喊已故湖人球星的名字。這名攻入全場最高31分的前鋒直言，擔起湖人的重任得以傳承：「我要在留名青史，這是湖人找我來的原因；金輝是一支永不放棄、不斷戰爭的球隊，但我們穿的是黑曼巴球衣，不會想輸掉比賽。」戴維斯受訪時強調。

AD：「我要在留名青史，這是湖人找我來的原因。」（Getty Images）

事實今仗金塊逐漸找到湖人的缺口，勒邦占士雖添26分與11籃板，但同時錄得6次失誤，如若能把握更多快攻得分，今日未必有絕殺一幕。至於金塊，祖傑斬獲30分、9助攻與6籃板，梅利則有25分。湖人與金塊的Game 3將在周三早上9時上演。