【NBA】熱火錯失「聽牌」機會　塞爾特人重整軍心「破蛋」

人總是要犯同樣的錯誤，塞爾特人對上兩仗均在領先雙位數的情況下被熱火逆轉，幸好今場「生性」才免於落後至0：3「萬劫不復」局勢。 NBA今日（20日） 上演塞爾特人對熱火的第三戰，承上半場13分優勢，塞爾特人終以117：106擊敗對手；熱火被扳成2：1，「聽牌」失敗。

繼續沿用過去兩仗的風格，塞爾特人上半場靠「三劍客」布朗（Jaylen Brown）、泰譚（Jayson Tatum）和甘巴獲加（Kemba Walker）發炮，合共轟入43分，其中泰譚看準對手的防守弱點全力進攻。

雖然開局就取得優勢，但前車之鑑今場未敢怠慢，防守上也更積極，掌握住籃板優勢。

希活回歸，雖然數據上幫助不及4大正選，但確實穩住軍心。（Getty Images）

塞爾特人「生性」才能免於0：3的局面。（Getty Images）

綠軍今場有希活（Gordon Hayward）傷癒回歸，後備入替上場30分鐘，為球隊進攻的組織和傳送出一分力，全場交出6分、5籃板、4助攻和3抄截，綠軍板凳深度得以加強。

下半場，塞爾特人續用高壓防守讓熱火頻頻出現失誤，打出多次反擊快攻，熱火「火勢」漸弱，外線更是「熄火」，單節三分球9射僅得1中。

塞爾特人雖然能鬆一口氣，但仍要乘勢追擊。（Getty Images）

畢拿今場未能如以往一場主宰戰局。（Getty Images）

塞爾特人四大正選交足貨

即使到第四節，熱火仍沒有大改善，兩大核心人物畢拿（Jimmy Butler）和祖傑治（Goran Dragic）都沒有跳出來控制場面，雖然隨後有羅賓遜（Duncan Robinson）轟進3記三分球，但時間有限最終只能以106：117落敗，被塞爾特人追至1：2。

今場塞爾特人高水準發揮，正選4人個人得分「上雙」，分別有泰譚的25分、14籃板和8助攻，布朗交出26分、7籃板、5助攻和3抄截，甘巴獲加貢獻21分、6籃板和2助攻以及史馬特（Marcus Smart）的10罰全中獲20分、6助攻和4籃板。

泰譚今場交出25分14籃板8助攻。（Getty Images）

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