【女生自強】WNBA 2020 MVP出爐！　24歲A’ja Wilson傷患後的證明

「2020，沒有一件事是正常的。」2019-20年WNBA最有價值球員韋遜（A'ja Wilson）說。為了復賽，NBA和WNBA都進入「泡泡」（Bubble/Wubble）中作賽，就連MVP頒獎也沒有沿用「正常」方法。

今日（18日）WNBA頒發今季MVP獎項，沒有事前通知，安坐在房間的沙發上，球員們還以為是有關準決賽的會議。當WNBA主席Cathy Engelbert走進房間，宣讀有關MVP的數據時，韋遜失聲一笑後掩面，身旁的隊友都手舞足蹈，舉起手機拍攝，也紛紛拍打她的肩膀以表祝賀這位新任MVP。

收到這個驚喜後忍不住流淚。（A'Ja Wilson Instagram）

在WNBA的第三個年頭，韋遜就已經成為MVP。（A'Ja Wilson Instagram）

這位強到讓網民留言：「快艇應該要簽她」的女生，畢業於南卡羅來納大學（University of South Carolina），現效力拉斯維加斯王牌，今年24歲，司職大前鋒的韋遜就在WNBA的第三個球季拿下第一個MVP獎座。6呎4的身高，全能數據，助球隊在主力Kelsey Plum阿基里斯腱斷裂缺陣下仍能走入準決賽，即將在20日與康湼狄格太陽碰頭。在此之前先給她一個驚喜：韋遜以458分拋離第二名308分，來自西雅圖風暴的Breanna Stewart成為今季MVP，獲獎後韋遜直言：「我覺得我的人生充滿謊言，我還以為是準決賽前的會議。」她仍不敢相信自己在聯盟的第三個年頭，已經走過傷患登上高峰。

韋遜曾經因為傷患而掙扎。（Getty Images）

韋遜是WNBA 2018年狀元，也在同季獲得最佳新人的肯定。但去年7月，韋遜作客西雅圖風暴的第三節，在進攻落地期間扭到腳踝倒地，經一個月的康復才回到球場，但復出的一場就轟入25分，韋遜獲美媒評價為：就像沒有離開過一樣。但今年韋遜再一次扭到舊患，「這對我來說不是新鮮事，我也不是因為傷而沮喪，也不是因為痛，而是想着：不要，不要再一次。」才剛恢復，只是不願再面對一次，因為傷患而不能打球，她說是自己最掙扎的事而又努力的收起這樣的情感。

雖然過程痛苦，但她也努力的不讓別人知道。（Getty Images）

韋遜的場內場外（按圖放大）：

+ 23 + 23 + 23

「你可以留在低谷，傷春悲秋，或是重新振作，我永遠會選擇後者。」專注在康復訓練上，然後回歸，今季22場上陣場均31.7分鐘，場均20.5分、8.5籃板、2助攻和2封阻。居聯盟的封阻排行榜首、得分榜第二位和籃板榜第六位，命中率更達到生涯最高的48%，罰球命中率也達到78.1%。人生不會沒有低潮，總是有意外出現，但面對卻是成長的關卡，韋遜也證明沒有甚麼過不去。

韋遜也是美國隊成員之一。（Getty Images）

這位狀元、最佳新人和最有價值球員，看似強悍，脫下球衣就像一個小女生，會為驚喜而落淚，也會為偶像而激動；一次訪問中提到，原來韋遜也曾為NBA球星而瘋狂。大學時代的韋遜因一次巡迴賽而到洛杉磯，就住在訓練地場的對面，突然收到一通電話要她馬上到門口，因為快艇即將離開場館。「當時我隨便化了妝，也不知道自己的樣子如何就衝出去。」心只想着：比歷克（Blake）在哪？格芬在哪？然後就乾等了差不多兩小時；最後竟然在見到格芬（Blake Griffin）的時候眼淚直流，也說不出話來，只好戴着隊友的太陽眼鏡和格芬合照。

和格芬的合照。（YouTube截圖）

在這尷尬的經歷後，沒有想到再一次看到格芬就是WNBA選秀。當選狀元後，有人向韋遜遞上iPad，看過新教練的歡迎後一按就看到格芬，「他叫了我的名字、他真的格芬、他要看我比賽、然後他還在twitter上關注了我⋯⋯」更沒有想過，韋遜認為這件事比選秀更神奇，比當上狀元更開心，少女心大爆發。

A'Ja Wilson隊友Kelsey Plum（按圖放大）：

+ 19 + 19 + 19

WNBA兩大未來之星：（按圖放大）

+ 21 + 21 + 21

更多女生故事：