【NBA】湖人防守壓逼擊潰金塊　兩大高塔令祖傑陷苦戰

球迷苦候半年終於盼來西岸決賽，金塊在季後賽兩度上演落後場數1：3下反勝晉級，來到西決固然成為焦點之一。無奈金塊面對陣容機動性甚高的湖人，卻難以應對。湖人在組織攻勢，尤其防守戰術執行力，均中斷金塊的傳接、進攻路線，加上上半場金塊主力祖傑（Nikola Jokic）、梅利（Jamal Murray）已3犯在身，下半場難再突破，湖人最終以126：114挫金塊，先拔頭籌。

湖人面對金塊必須擴大防守範圍，皆因祖傑不單單是一位內線球員，身高2.13米的他具備三分線威脅力。故此湖人教練禾高（Frank Vogel）派出好久不見麥基「招呼」祖傑，同為高人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）則負責主攻。

湖人教練禾高一開局派出麥基（左）緊纏祖傑。（Getty Images）

NBA東西岸決賽賽程：

雙方一開局將攻勢集中在內線強攻籃框，金塊將球都送到祖傑手上處理，攻力十足的湖人憑安東尼戴維斯突破，他個人單節轟入14分，兩軍初段仍爭持不下。為了阻止祖傑能有出手或傳球機會，麥基的防守令他吞下兩次犯規；占士則主力以傳球組織為主。金塊一直緊咬不放，祖傑與梅利（Jamal Murray）各自發動進攻，金塊最後更憑梅利的壓哨三分球，以38：36領先。

安東尼戴維斯首節個人已攻入14分。（Getty Images）

梅利於首節的壓哨三分球反超前：

經過首節試探後、湖人在第二節加強防守壓力，金塊的進攻即「撞牆」，整整5分鐘沒有任何一絲進攻機會。湖人的防守阻擋令金塊難以找到進攻缺口，持球的祖傑只能倉促出手未能建功。金塊期間僅由蒙特莫里斯（Monte Morris）一記罰球得分，直至在中段才憑布林利（Mason Plumlee）入樽打再次破僵局，可惜占士即時憑急停跳投得手，將比數拉開至55：41。

後備入替的侯活（Dwight Howard）此節令祖傑苦惱不已，被侯活緊纏不放，被對方封阻之餘更吞下犯規，上半場已3犯在身的祖傑亦不得不暫時離場。湖人乘機再夾擊梅利，金塊進攻變得混亂，多次攻守轉換失敗被對手有機可乘，湖人順利以70：59領先完上半場。

侯活今場在防守端的工作做得稱職，除了凍結祖傑之餘，更封阻加利夏里士（Gary Harris）上籃。（Getty Images）

占士與侯活空中接力入樽：

半場休息後，侯活繼續「糾纏」祖傑，令他4犯在身。不過金塊未有換出祖傑的意欲，個犯纏身的他表現明顯綁手綁腳。金塊苦無進攻機會，反觀湖人明顯得心應手，由安東尼戴維斯、侯活肆虐禁區，朗度（Rajon Rondo）及占士的穿針引線，沒有讓金塊打出擅長的反擊，甚至輕鬆以103：79的24分之差完第三節。

祖傑今場所到之處必有防守球員貼身防守，令他難有傳球機會，只能倉促出手。（Getty Images）

朗度組織攻勢主持大局，富有籃球智慧及傳球視野的他令湖人進攻更流暢、具效率。（Getty Images）

金塊在第四節未有上演戲劇般的逆轉反擊戰，反而早早進入垃圾時間，正選主力也沒有重回場上，最後湖人以126：114取勝，在西決先拔頭籌。祖傑今場雖然仍有21分進賬，不過他面對的是麥基、侯活的禁區雙塔輪流緊守，擅於傳球的他也只能交出2次助攻。湖人成功箝制金塊的進攻中樞，其他球員沒能有效進攻，僅梅利的21分及米高波特Jr.14分貢獻，全隊的三分球僅26投9中，攻守兩端無力抗衡湖人，無奈吞下敗仗。

要應付湖人防守找尋進攻機會已令祖傑疲憊不已，令他在下半場攻守未算太積極。（Getty Images）

賽事精華由體通天下（NBA港澳官方媒體合作夥伴）提供：

2019-20 NBA 年度最佳陣容第二、三隊名單：（按圖放大）