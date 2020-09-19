【NBA】高票獲選為常規賽MVP　字母哥：未贏得總冠軍前別叫我MVP

經過一輪投票後，備受傳媒、球迷關注的常規賽MVP（最有價值球員）獎項終於出爐！「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）在101張選票中，總共有85張第一名選票，力壓16張第一名選票的勒邦占士（LeBron James），成功冧莊MVP，亦成為史上第12位能夠連續兩年贏得MVP的球員。對於一面倒的選票，「字母哥」嘆言：「這對我意義重大，不過未贏得總冠軍前別叫我MVP。」

今季有別於往常賽季，年度各項個人獎項均以賽季停擺前表現為投票標準。聯盟早前公布MVP最後3強為「字母哥」、占士以及夏登（James Harden），經過一輪投票後，「字母哥」獲得85張第一名選票，以總分962分完成年度MVP二連霸，大熱連續兩年獲選為MVP。

「字母哥」高票力壓占士成功冧莊MVP。（網上圖片）

從常規賽數據來看，「字母哥」場均上陣30.4分鐘，貢獻29.5分、13.6籃板及5.6助攻，帶領公鹿以東岸第一戰績出戰季後賽。其上陣時間亦是歷來MVP中最少，排名第二的是居里（Stephen Curry）於2014/15賽季的32.7分鐘，意味「字母哥」能於最少上陣時間內作出高效率的貢獻。

「字母哥」毫無懸念拿下今季常規賽MVP個人獎項。（Getty Images）

近20年的常規賽MVP得主（按圖放大）：

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「字母哥」今季獎項收穫豐富，除了MVP之外，他獲選為年度最佳防守球員，同時繼1988年米高佐敦（Michael Jordan）及1994年奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）後，史上第3位同一球季榮獲最佳防守球員及年度MVP的球員。此外，「宇母哥」亦入選年度最佳第一隊和年度防守第一隊。

「字母哥」的身體質素以及其主宰禁區的能力，令他帶領公鹿以最佳勝率進入季後賽。（Getty Images）

雖然再次贏得MVP，不過「字母哥」仍然不滿自己未能助公鹿闖進東岸決賽。（Getty Images）

可是在種種榮耀背後，「字母哥」仍對公鹿在季後賽次輪不敵熱火出局耿耿於懷，「我還對自己不能幫助球隊打進東岸決賽感到失望。球隊和教練團於整個賽季都支持我拿到這個獎項，我為此感到很高興，不過我想要更多。」季後賽失利顯然為「字母哥」的MVP獎項添上絲絲遺憾，為了感謝一直支持他的公鹿隊友、球迷，他亦豪言：「我仍需要不斷變得更強大，我想成為一個冠軍球員。在我拿下總冠軍之前，不要叫我MVP。」

「字母哥」明言在他贏得總冠軍之前，別叫他MVP。（Getty Images）

「字母哥」透過視像會議受訪大談奪獎感受：

當然公開聯盟年度大獎之後，有人歡喜有人愁，位居MVP第二名的占士顯然不滿最後票數，他直言非常憤怒：「這樣惹怒了我。」在101席之中，僅得16票選他為第一名，令他費解：「我不是說MVP得主不值得這個獎項，純粹因為投票結果而生氣，我不知道到底有多少人真的觀看比賽，還是只是單純透過旁白敘述來了解比賽。」

占士不掩飾對票選結果的不滿。（Getty Images）

占士直言不滿最後的投票結果：

占士生涯中曾4次贏得常規賽MVP，他有點不解這些年來的評分準則，「不論是總決賽或是MVP評選中，我的生涯中多次得到亞軍。我從沒於進入聯盟時說要拿下MVP或冠軍。我只希望自己每一天都會進步。」湖人的總教練禾高（Frank Vogel）跳出來為占士抱不平，並隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）更豪言：「在我來看，占士就是MVP。」