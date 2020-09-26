【NBA】塞爾特人背水一戰逼出潛能　泰譚半場講話振士氣反勝

挾場數3：1領先的熱火本來已經「叫糊」，加上上場新秀小將希路（Tyler Herro）大爆發，熱火今場本該勝券在握，可惜背水一戰的塞爾特人韌力十足。塞爾特人上半場仍受制於熱火，加上進攻疲弱，不過半場調整後，泰譚（Jayson Tatum）及謝蘭布朗（Jaylen Brown）似換了個人，領軍一舉單節轟入41分逆轉之餘，更大振士氣。最後塞爾特人乘勢以121：108取勝，硬將場數追成2：3，保持爭奪總決賽席位的資格。

「Win or Go Home」的壓力往往能夠逼出球員們的潛能，塞爾特人首兩仗不穩表現令到他們在大比數領先下，兩度被熱火逆轉勝。球隊曾在更衣室彼此怪責、謾罵，經過教練畢史堤芬斯（Brad Stevens）調解後，塞爾特人重新振作團結，合力扳回一城。

泰譚領軍下，塞爾特人苦苦力追一場。（instagram截圖）

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「我們只是不想輸。」泰譚賽後雙膝綁住冰袋，一臉疲憊地說。顯然這一場逆轉勝，為塞爾特人帶來一場苦戰。塞爾特人在上半場進攻仍然低迷，復賽以來狀態大勇的熱火由羅賓遜（Duncan Robinson）一記三分球掀起序幕，熱火以此打出一波17：5的攻勢。塞爾特人未算進取、活躍，泰譚、謝蘭布朗命中率低，全隊僅錄得25％命中率，反觀手感炙熱的羅賓遜單節攻入12分，助熱火以26：18領先。

羅賓遜今場初段手感炙熱，助熱火率先取得領先優勢。（Getty Images）

塞爾特人嘗試在次節力追失分，雖然眾將慢慢重拾手感，泰譚跳投、切入上籃建功，簡達（Enes Kanter）亦有得分進賬。無奈熱火攻力十足，占美畢拿（Jimmy Butler）個人貢獻10分，加上艾迪巴約（Bam Adebayo）串連攻勢、羅賓遜繼續三分外線發炮，流暢攻守兩端令熱火仍能保持58：51優勢完上半場。

占美畢拿表現全面，進攻得分貢獻17分，同時錄得8籃板、8助攻，可惜沒法為球隊帶來勝仗，直接晉級總決賽。（Getty Images）

眼看上半場劣勢，塞爾特人僅餘下兩節的時間扭轉形勢，此刻教練畢史堤芬斯讓球員在休息時間演說，他透露泰譚跳出來講話激起士氣，勝出東岸決賽的決心大大提升他們於下半場的表現。塞爾特人在下半場完全有別於上半場，雖然泰譚及甘巴獲加（Kemba Walker）已經三犯在身，但他們仍然挺身而出，謝蘭布朗不斷衝擊熱火防線藉以切入得手，泰譚內外開弓並與史馬特、甘巴獲加在三分線發炮。泰譚單節個人貢獻17分，帶動眾將合轟41分，以92：83領先，並寫下塞爾特人於今季季後賽單節得分新高。

為爭一勝，泰譚即使面對3位熱火球員防守，仍然無阻他進攻得分。（Getty Images）

即使個犯纏身，未有影響甘巴獲巴爭勝之心，他與泰譚在三分線頻頻建功，一舉反敗為勝。（Getty Images）

「或許我做得不完美，但你想給自己一個機會。」泰譚切切實實為自己、為隊友、為隊友保留一個繼續追逐總冠軍的機會。泰譚於第三節帶起的一波反攻，大振塞爾特人士氣，謝蘭布朗於末節維持火力，連續命中三分球，個人拿下12分。傷癒復出的希活（Gordon Hayward）、泰斯（Daniel Theis）亦屢有貢獻。塞爾特人就這樣保持雙位數差距領先，更一度拉開19分之差。熱火無力反撲，最後塞爾特人以121：108拿下一勝，成功扳回一城追至場數2：3。

出於失眠的晚上以及一場壓力甚大的硬仗，泰譚賽後眼神明顯非常疲累。（影片截圖）

再次經歷一場硬仗拿下一勝，泰譚賽後受訪時疲憊不已，「我於過去數天都失眠，跌入1：3的落後局面並不是好玩的事情。我們不是試着連贏3場，而是一場一場拚回來。」泰譚今場貢獻31分、10籃板、6助攻，這是他生涯季後賽第5次單場至少攻入30分，全都出現於今個賽季。這樣的表現讓泰譚繼1987/88賽季的麥希（Kevin McHale）後，首位於季後賽有如此表現的塞爾特人球員。

泰譚倒在泰斯肩上，釋放所有壓力。（Getty Images）

賽事精華由體通天下（NBA港澳官方媒體合作夥伴）提供：

同場加映，美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）