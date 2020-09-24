【NBA】「字母哥」入選《時代》百大人物　名將渣巴大讚體壇英雄

《時代雜誌》（TIME）年度百大最具影響力人物名單一直為外界關注，剛剛冧莊榮膺常規賽MVP的NBA球星艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）首次入選剛出爐的百大名單。 為「字母哥」撰寫介紹文的傳奇球星「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）稱讚他是這個時代最具代表性運動員不二人選。

「字母哥」今季率領公鹿以最高勝率打入季後賽，無奈最後於次輪不敵熱火出局。

雖然「字母哥」對於出局仍然耿耿於懷，不過他的努力及實力備受肯定，早前更高票獲選為常規賽MVP以及最佳防守球員，亦是NBA史上第三位於一個賽季同時獲得這兩個獎項的球員。

「字母哥」毫無懸念拿下今季常規賽MVP。（Getty Images）

喜事總是一不離二、二不離三，「字母哥」個人成就再次「解鎖」，今次他入選「時代雜誌百大人物」，亦是唯一入選的現役NBA球員。

「字母哥」除了球壇上的貢獻及成就之外，他亦聲援美國黑人面對種族歧視議題，敢於為弱勢發聲。早前黑人布萊克（Jacob Blake Jr.）被美國警察射殺，當時「字母哥」以及隊友均支持公鹿罷賽，帶頭在NBA掀起一股杯葛抗議行動。

艾迪杜高普為美國黑人備受種族歧視而發聲。（Getty Images）

近20年的常規賽MVP得主（按圖放大）：

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為「字母哥」撰寫介紹文的渣巴非常欣賞他，認為每個世代都有一位能體現專注、卓越、非凡等特質的運動員，「字母哥」便是現世代的不二人選。

「看艾迪杜高普打球不僅看到他是什麼球員，更讓我們看到更多的可能。」渣巴對「字母哥」讚不絕口，「我從不懷疑他會創造更多NBA紀錄，不過體壇英雄不單是超越數據或紀錄，更重要是他堅持自己的信念並樹立榜樣。在他帶領公鹿打入季後賽後，他與隊友因布萊克被警察槍傷事件而牽頭罷賽杯葛，並在NBA掀起一陣抗議運動。」

「字母哥」的身體質素以及其主宰禁區的能力，令他帶領公鹿以最佳勝率進入季後賽。（Getty Images）

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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要成為時代百大人物，除了在其界別的貢獻外，運用其影響力令更多人關注社會議題同樣重要。熱火傳奇球星韋迪（Dwyane Wade）便是另一位表表者。

雖然他已經退役，但仍憑影響力為弱勢發聲。韋迪對兒子Zaya決心變性為女生的態度，開明的他鼓勵兒子勇於做自己。韋迪公開力挺兒子變性的態度，也被視為教育和性別平權的典範。

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韋迪征戰NBA多年，對籃球界甚有貢獻。（Getty Images）

由於韋迪兒子決心變性，韋迪亦全力支持「兒子」的決定，並關注LGBT+社群。（Getty Images）

除了兩位NBA不同年代球星外，入選時代百大人物的體壇代表還有剛拿下美國網球公開賽冠軍的日本女子網球手大坂直美、NFL肯薩斯城酋長四分衛馬漢斯（Patrick Mahomes）以及早前拿下生涯第90個F1分站冠軍的英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）。

大坂直美剛拿下生涯第三個滿貫冠軍。（Getty Images）