【NBA人物】無名小卒到世界級全能長人　戴維斯的天賦和機遇

NBA西岸決賽湖人領先金塊3：1，其中安東尼戴維斯（Anthony Davis）怒轟34分，伙拍勒邦占士（LeBron James），準備殺入總冠軍戰爭奪人生第一隻冠軍指環。 戴維斯現時是聯盟的全能長人，今季最影響戰局的男人，曾經卻是是被隊友稱為「Little Guy」的控球後衛，也只是一位無名小卒。

戴維斯出生於芝加哥南區，就讀Perspectives Charter School，沒有體育館，也是一所注重數學和科學的學校；雖然家附近有路斯（Derrick Rose）的發跡地籃球聖地莫利公園（Murray Park），但除了籃球都是黑幫和毒品的聚集地。戴維斯不像其他聯盟球員一樣，從高中就萬眾矚目，即使是芝加哥善於挖掘籃球新星，一年追蹤超過700場高中賽事的媒體都完美錯過戴維斯，也從未獲得任何曝光機會。

曾經的「Little Guy」現在已經是主宰內線的「Big Man」。（Getty Images）

練球然後睡覺

高中一年級的戴維斯身高1.83米，司職控球，每天就是和表兄弟一起練運球、外線和學習進攻組織，當時的教練認為他只能留在外圍起手，這也是戴維斯作為NBA的長大，也兼備外後衛能力的原因。「You can teach ball，but you can’t teach tall」籃球場本來就是一吋長，一吋強的地方，戴維斯用兩年增高20厘米，從「Little Guy」變成NCAA中鋒身高的「Big Man」。就連教練Cortez Hale也忍不住問他：「你做了甚麼？我要將增高方法告於其他球員。」當時戴維斯只不經意地回答一句：「教練我只是睡覺。」

安東尼戴維斯小時候司職控球後衛，因而練得一身後衛本領。（YouTube截圖）

如果他真的這麼好⋯⋯

一睡成長人，讓球隊多了許多期望，加上在美國只要隊內有這種中鋒，要達八、九成勝率基本是很容易做到，但在戴維斯的高中並不適用，全季的勝場更是不達雙位數。雖然有盡身型和技術，偏欠一個機會，這讓戴維斯的父親急了起來，多次想要兒子轉校，讓其獲得關注從而升到著名的籃球大學，但父親的好友，芝加哥籃球名校教練Donnie Kirksey阻止了他說道：「讓戴維斯留在原來的學校，如果他真的這麼好，不管在哪裏，都會找到他的。」是對戴維斯的信心，但無疑也是他的一種磨練。

不管是內線進攻還是外圍起手都難不到他。（Getty Images）

在奧運期間雖然戴維斯不是主力，但的確是一個很好向大哥們學習的機會。（Getty Images）

無名小卒一戰成名

2010年，戴維斯收到美國業餘體育聯會（AAU）「Mean Streets」的賽事邀請而開始受到關注；在這個全國性的舞台上，他成功震攝住不少球評，這個有身高又有組織傳球技巧，又不缺得分能力的球員從哪裏冒出來？戴維斯雖然沒有帶領高中球隊打出佳績，但仍場均32分、22籃板和7封阻完結高中生涯；隨後更參加麥當勞高中全明星賽獲得MVP，《ESPN》、《Scout》和《247Sport》也將戴維斯排在高中球員排行榜的第一位，NCAA各大都希望能招收這位頂級高中生。

戴維斯在NCAA只留了一年就向上打入NBA。（Getty Images）

在NCAA暫留一年

戴維斯最終選擇了肯塔基大學，新秀年他就交出14.2分、10.4籃板和4.7阻攻，球隊也以16連勝直入總決賽。對手不敢輕視這位全能長人，在關鍵賽事中對戴維斯可是落力「招呼」，全場10射中1僅得6分，但16籃板、5助攻、3抄截和6封阻的全能數據也足以讓他拿下NCAA的年度最佳球員。戴維斯也成為杜蘭特（Kevin Durant）後第一個獲得美聯社年度大學球員的新秀，也將大學生可以「入袋」的獎項都變成囊中物，戴維斯也覺得NCAA再沒有挑戰性，所以暫留一年後也是時候再踏上征途。

全能長人必然引來緊迫的防守，但仍無阻戴維斯獲最佳球員。（Getty Images）

只差一個NBA冠軍

「你已經贏了一個全國冠軍，現在嘗試去贏一個世界冠軍吧！」大學教練John Calipari在戴維斯獲選為狀元後跟他說。的確，在贏得全國冠軍後，真正進入NBA舞台前，戴維斯就先獲得征服世界的機會。戴維斯後備入選當時的夢幻十隊，隊中不乏有高比拜仁（Kobe Bryant）、占士、安東尼（Camelo Anthony）等球星級人馬，19歲的他成為最年輕的一個。雖然戴維斯在倫敦奧運沒有太多上場時間，但就算偶而接應大哥們的傳球，來一個空中接力（Alley-oop）都是一個學習機會，作為踏入NBA前向球星們討教的夏令營。

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

+ 85 + 85 + 85

當天的「Little Guy」成為今天世界矚目，主宰勝負的球星，或許當年戴維斯冥冥中只差一個機會；有人說他受到籃球之神的眷顧才會長高，但至少他的努力和技術，沒有讓他只成為一個空有身形的「廢高」。