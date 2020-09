【籃球熱話】Clipper Darrell全身湖人裝束　史達普斯中心外打氣

洛杉磯地靈人傑,除了有湖人、高比拜仁(Kobe Bryant)、快艇以外,還有一位叫「Clipper Darrell」的名人。這位Clipper Darrell在球場內總像是快艇的吉祥物,他一身象徵快艇的紅色、藍色西裝,以及他對快艇無盡的愛及支持,令他廣為人知。不過,正當快艇在西岸季後賽出局時,他竟然「叛變」,轉而力撐同市湖人,原來他與別人打賭落敗,改而支持湖人。

Clipper Darrell自從2000/01賽季開始持有快艇季票,宣稱自己曾連續386場進場觀看主場賽事,最終因高血壓送醫才中斷入場紀錄。今季之初,連同Clipper Darrell在內的一眾快艇球迷,均因為球隊簽下去屆總決賽MVP尼納特(Kawhi Leonard)及保羅佐治(Paul George)而興奮不已,相信快艇今季終於能夠闖入他們一直期待的西岸決賽及總決賽。

快艇季初簽下尼納特(右)及保羅佐治,令一眾快艇看到首闖西岸決賽的曙光。(Getty Images)

無奈,這一切卻事與願違,快艇季後賽次輪領先場數3:1下,被韌力十足的金塊連追3場,逆轉反勝晉級西岸決賽。豈料快艇這一次出局,連Clipper Darrell都「輸走了」。這位20年快艇鐵粉早前上載一條影片,片內的他不是穿上快艇球衣、Tee或是他那件標誌性的紅、藍服裝,反而是不該在他身上出現的黃色湖人Tee、湖人口罩、湖人鴨舌帽。

Clipper Darrell過往常常穿上代表快艇紅色、藍色的愛裝進場。(instagram截圖)

這一身紫金兵團的裝束在Clipper Darrell身上來看,實在非常不順眼,片中的他甚至為湖人打氣:「Let’s Go Laker! I say LA, you say Lakers! LA! Lakers!」Clipper Darrell甚至將instagram、Twitter個人介紹改為「Laker Darrell」,到底他受到甚麼刺激才「另投他隊」呢?

Clipper Darrell的個人介紹改成Laker Darrell。(instagram截圖)

Clipper Darrell願賭服輸,拍片「找數」:

原來快艇出局代表Clipper Darrell輸掉一場打賭,故此他要到湖人和快艇共用的主場史達普斯(Staples Center)示威,並拍下影片放到網上「找數」。不過看來他確實對湖人敏感,這一身勁裝令片內的他「周身唔聚財」。

Clipper Darrell一臉無奈。(影片截圖)

不得不稱讚Clipper Darrell「找數真漢子」,他甚至將個人帳戶名字一度改成「Laker Darrell」,後來他想重新改回「Clipper Darrell」,惟instagram及twitter系統要他在30天後才能改回原名。面對這困境,Clipper Darrell拍片向ig、twitter求救,讓他可以更改帳號,最後當然如他所願啦!

Clipper Darrell向instagram、twitter求救:

Clipper Darrell追星日記(按圖放大):