【籃球熱話】Clipper Darrell全身湖人裝束　史達普斯中心外打氣

洛杉磯地靈人傑，除了有湖人、高比拜仁（Kobe Bryant）、快艇以外，還有一位叫「Clipper Darrell」的名人。這位Clipper Darrell在球場內總像是快艇的吉祥物，他一身象徵快艇的紅色、藍色西裝，以及他對快艇無盡的愛及支持，令他廣為人知。不過，正當快艇在西岸季後賽出局時，他竟然「叛變」，轉而力撐同市湖人，原來他與別人打賭落敗，改而支持湖人。

Clipper Darrell自從2000/01賽季開始持有快艇季票，宣稱自己曾連續386場進場觀看主場賽事，最終因高血壓送醫才中斷入場紀錄。今季之初，連同Clipper Darrell在內的一眾快艇球迷，均因為球隊簽下去屆總決賽MVP尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）而興奮不已，相信快艇今季終於能夠闖入他們一直期待的西岸決賽及總決賽。

快艇季初簽下尼納特（右）及保羅佐治，令一眾快艇看到首闖西岸決賽的曙光。（Getty Images）

無奈，這一切卻事與願違，快艇季後賽次輪領先場數3：1下，被韌力十足的金塊連追3場，逆轉反勝晉級西岸決賽。豈料快艇這一次出局，連Clipper Darrell都「輸走了」。這位20年快艇鐵粉早前上載一條影片，片內的他不是穿上快艇球衣、Tee或是他那件標誌性的紅、藍服裝，反而是不該在他身上出現的黃色湖人Tee、湖人口罩、湖人鴨舌帽。

Clipper Darrell過往常常穿上代表快艇紅色、藍色的愛裝進場。（instagram截圖）

這一身紫金兵團的裝束在Clipper Darrell身上來看，實在非常不順眼，片中的他甚至為湖人打氣：「Let’s Go Laker! I say LA, you say Lakers! LA! Lakers!」Clipper Darrell甚至將instagram、Twitter個人介紹改為「Laker Darrell」，到底他受到甚麼刺激才「另投他隊」呢？

Clipper Darrell的個人介紹改成Laker Darrell。（instagram截圖）

Clipper Darrell願賭服輸，拍片「找數」：

原來快艇出局代表Clipper Darrell輸掉一場打賭，故此他要到湖人和快艇共用的主場史達普斯（Staples Center）示威，並拍下影片放到網上「找數」。不過看來他確實對湖人敏感，這一身勁裝令片內的他「周身唔聚財」。

Clipper Darrell一臉無奈。（影片截圖）

不得不稱讚Clipper Darrell「找數真漢子」，他甚至將個人帳戶名字一度改成「Laker Darrell」，後來他想重新改回「Clipper Darrell」，惟instagram及twitter系統要他在30天後才能改回原名。面對這困境，Clipper Darrell拍片向ig、twitter求救，讓他可以更改帳號，最後當然如他所願啦！

Clipper Darrell向instagram、twitter求救：

Clipper Darrell追星日記（按圖放大）：