【NBA】從剪片員到冠軍教練　熱火主帥史普斯查不計成敗的瘋狂

NBA總決賽戲碼出爐，球迷們無不期待明天（10月1日）這一場平民和豪門的對戰，由東岸第五種子熱火挑戰西岸勁旅湖人。

一邊秉承已故傳奇高比拜仁（Kobe Bryant）的精神志在捧盃，重塑紫金王朝；一邊則是「Underdog」的來勢洶洶，全隊上至教練，下至球員都是勵志故事，從被看低到證明自己的活生生例子。

美國Fox球評人Skip Bayless在Twitter表示熱火可以擊敗湖人，全因教練團對敵方主將勒邦占士（LeBron James）瞭如指掌，「沒有人比熱火總裁萊利（Pat Riley）和史普斯查更了解占士和安東尼戴維斯（Anthony Davis）是場上最強，熱火有的是更好的教練。」

史普斯查曾經帶著「三巨頭」拿下總冠軍。（Getty Images）

24歲的他只是一個剪片的工作人員，但從比賽影片學到如何當一個教練。（網上圖片）

熱火之所以走到現在，除了是球員「爭氣」，不少更歸功教練史普斯查（Erik Spoelstra），所以說到勵志故事，白手起家少不了他。

1995年，現任熱火總裁萊利剛到球隊，希望在百廢待興的熱火中做出成績，因此兼任總裁和主教練，身邊同時帶着一個24歲的男生。

那個小伙子就是史普斯查。當時他只是一個影片剪接員，也算是分析師，因這個工作需要向對手「起底」，長期研究各隊的攻守模式和「排陣」，為他日後教練工作創建深厚的知識庫。

那年史普斯查剛從波特蘭大學畢業，司職控球後衛的他職業生涯才要開始，但因背傷纏身，最後只在德乙聯賽打滾兩年，都是以球員兼青年隊助教身分留隊。後來因傷勢關係，慢慢向教練方向發展，再回到美國。

【NBA】熱火避過「搶七」闖總決賽 人生贏家伊古達拉第5度撼占士

從影片分析球隊的問題，球員的長短處，以及對手的做法和漏洞，因為有影片分析才有改善和進步。（Getty Images）

從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

+ 24 + 24 + 24

來自NBA高層世家，爸爸是前NBA總管、姐姐也是當時的拓荒者高層，史普斯查根本不用從一個球員降格為剪輯比賽影片的工作人員。當時史普斯查並不知道自己的未來和去向，也未曾從影片分析過籃球比賽，只知自己為了留在NBA，什麼都願意做，尤其是以腳踏實地從低做起的方式。

「一開始這份工作，沒人告訴我籃球比賽要怎樣分析，我只像在整理影片。但我想試，什麼都想學，整理影片過程，無論有關籃球或無關的觀點，我都希望聽到。」就用對所有事物的好奇心學會從球賽觀察，在NBA影片分析還是起步階段，史普斯查是第一個會從對手的每一球擋拆開始，重新安排比賽節奏，再擬定球隊適用的策略。這是既煩人又無聊的工作，而且影片分析在當時的NBA還未知有否成效，最怕的就是徒勞無功。

可能會讓史普斯查相當「頭痕」，但冠軍在前，誰又願意留步？（Getty Images）

邁阿密出名陽光與海灘，當史普斯查的朋友都羨慕他可以在此上班，但事實上他一直在地牢辦公室埋頭苦幹，一留就是11年。

「場上的答案往往也不只一種，收集和分析的目的是在球員提出疑問時可提供更多方向。」史普斯查曾說過，看着球隊進步，他知道自己做的事是對的。不起眼又耗時的工作，成為改變現代籃球戰術運用和分析的一大步，一代又一代的推動聯盟級數。

4年間史普斯查獲提拔成為助教，2008年榮升為總教練，更接管球星勒邦占士、韋迪（Dwyane Wade）和保殊（Chris Bosh）組成「三巨頭」。用兩年時間打入總決賽，以2：4不敵經驗老到的球隊小牛（獨行俠前身），最終在2012和13年以69%和80%的勝率再殺入總決賽，完成兩連霸。

6年前的總決賽失利，6年後熱火終於重返這個最高舞台，準備與西岸強權決一死戰。今次熱火依然被看低一線，但仍決心再贏4場。

熱火全隊從教練到球員，沒有一個是自命不凡的巨星，只看見一群默默努力的「黐線佬」。你說這樣不計成敗，在影片前埋頭的男生，足夠瘋狂再成為NBA冠軍隊教練嗎？

NBA︱熱火棄卒兵團屢創奇蹟 雜牌軍憑硬氣再闖總決賽戰湖人巨星

現時平民熱火將會「硬撼」強權湖人，全隊都好勝心極強。（Getty Images）

過去十年NBA總冠軍賽戲碼：（按圖放大）