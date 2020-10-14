【NBA人物】湖人雙星外的幕後英雄　卡路素、KCP、古斯馬無私付出

湖人今年繼2010年後以西岸第一重回季後賽，並拿下西岸冠軍及球史第17個總冠軍。陣中強勁攻防主力勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Daivs）當然功不可沒，惟籃球是團體運動，沒有隊友分擔其他崗位工作，還是不易拿下勝利。 湖人總冠軍這份榮耀，還是少不得綠葉如卡路素（Alex Caruso）、卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）及古斯馬（Kyle Kuzma）的付出。

從發展聯盟走到固定陣容：卡路素

一個外貌如40歲大叔的球員，今季在湖人扮演x-factor角色，尤其在季後賽開打後，這位禿頭大叔總能在關鍵時刻神來一筆。一位被總教練禾高（Frank Vogel）稱讚不用得分也能直接影響球賽的球員，連勒邦占士都對他讚不絕口，他是外號「禿曼巴」（Bald Mamba）的卡路素（Alex Caruso）。

面對毫不平坦的籃球路，卡路素欣然接受，堅持、進步，讓他與夢想越來越近。（Getty Images）

卡路素的籃球路沒有比其他人容易，於Texas A&M大學4年間數據場均8分、4.7助攻，未算亮麗突出。卡路素畢業後即參加2016年選秀，可惜當時進攻能力平平的他落選。同年的狀元施蒙斯（Ben Simmons）以及其他新秀如謝蘭布朗（Jaylen Brown）及梅利（Jamal Murray）已經進入NBA，逐漸打出名堂。唯獨卡路素初期仍過着「流浪」生活，浮浮沉沉。

卡路素在大學畢業後隨即參加NBA選秀，可惜落選。（Getty Images）

NBA近十年選秀狀元：

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在選秀會落選後，卡路素還是堅持他的籃球路，他苦苦靜待一個機會，於2017年再次參加湖人夏季聯賽，嘗試讓大家看到自己的表現。當年由於朗素波爾（Lonzo Ball）受傷緣故令卡路素有較多出場時間，加上經歷一年發展聯盟的洗禮，令他獲得湖人賞識，得到一份雙向合約，同時兼顧NBA與發展聯盟球隊的賽事。如此磨人的考驗，卡路素還是一一吞下去。

2017年賽季，這是卡路素首次踏上NBA台板的賽季，可惜數據說明他仍未準備好。（Getty Images）

有誰想像得到一個外表像40歲的禿頭大叔，竟然擁有耗之不盡的勁爆體能，還有那無視地心吸力的彈跳力呢？卡路素的努力、防守能力以及籃球智慧，終被湖人肯定，令他於2019年夏天得到一份2年550萬美元的合約，一份真真正正獲得保障的NBA合約。卡路素亦不負眾望，他以自己的能力獲得陣中球星占士的信任，占士被對手包夾時，卡路素總能成為最被他信任、藏匿在三分線暗處的冷箭殺手。

為了準備迎接2019/20賽季，卡路素將自己變得更具對抗能力，一身肌肉看到的是努力。（Lakers Twitter）

卡路素在季後賽的神來一筆：

從一位游走於發展聯盟與NBA的球員，卡路素如今成為隊友信任的攻守輸出力量，他更在總決賽Game 6首嘗正選的滋味。卡路素於逾30分鐘上陣時間之中，雖然攻入看似普通的4分、3籃板、5助攻，不過他在防守端的功勞，為隊友送上助攻，他收穫全隊最高的+20的正負值。卡路素從寂寂無名、無人問津到贏得第一枚冠軍指環，一掃他之前不得意的艱難，一切都苦盡甘來。

卡路素4年來捱過的艱難，終於讓他收穫珍費的冠軍指環。（Twitter截圖）

【湖人隊內再拿總冠軍的他們，最後一個意想不到！】

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被低估的防守實力：卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）

對比起卡路素，卡特維普比的籃球路相對來得順遂，就讀Greenville高中的他的籃球實力被評為全美排名第12位的高中生，同時是全美第3名的得分後衛。卡特維普比獲得甚高評價，自然成為各間大學想招攬的對象，惟這小子決定留在家鄉喬治亞州升讀喬治亞大學，出戰東南聯盟的大學賽事。

這位被評為全美排名第12名的高中生，卡特維普比選擇留在家鄉升讀喬治亞大學。（Getty Images）

在大學二年生活之中，籃球就是卡特維普比的一切，這時候的他比高中階段再進化，大二的他場均18.5分、7.1籃板，獲選為東南聯盟年度最佳球員。卡特維普比未有完成學業，他於大學二年級後直接參加2013年選秀，同屆的還有榜眼奧拉迪普（Victor Oladipo）、第10順位的CJ麥哥林（CJ McCollumn）。在芸芸球員之中，卡特維普比被評價為防守與投籃俱佳的球員，能把握決定性的出手，唯獨控球能力低於水準，不過最後仍以第8順位被活塞選中。

卡特維普比以第8順位被活塞選中踏入聯盟。（Getty Images）

活塞給予這位新秀不少發揮機會，卡特維普比於新秀賽季至少有一半時間正選上陣，場均20分鐘、5.9分、2籃板。表現看似平平，不過卡特維普比在常規賽結束前，於一場與雷霆對戰中個人攻入生涯新高30分，再次讓球隊、球迷期待他未來的表現。卡特維普比在他的二年級生涯，場均得分足足比新秀賽季時多出一倍，防守、籃板亦穩定上揚，令他逐漸成為陣中的防守大鎖。

卡特維普比防守功力穩紮，他的一雙手擋

這一個賽季更是卡特維普比首次晉級季後賽的一季，初生之犢從來不畏虎，他在首輪遇上了勒邦占士（LeBron James）領軍的騎士。雖然活塞最後被橫掃出局，惟卡特維普比於這4場的季後賽場均上陣40分鐘，交出15.3分、4.3籃板及2.8助攻的全面數據。需知道他那時候只是一位二年級生，如此的數據仍然有無限的進步空間。

仍是二年級生的卡特維普比在季後賽首輪遇上騎士。（Getty Images）

當年活塞被騎士以場數4：0橫掃出局，卡特維普比與占士擁抱，誰料到5年後他們攜手拿下總冠軍。（Getty Images）

卡特維普比在活塞持續進化，直到他在球隊的第4個年頭，更加練就他埋伏在三分線果斷出手的能力，貢獻不少絕殺一擊。卡特維普比在2017年的夏天陷入酒後駕駛風波中，不過仍然無損他在自由球員市場內的競爭力，最終他與正在重建的湖人簽約一年。從底特律到洛杉磯發展的卡特維普比本該重新出發，遺憾他在同年年尾將自己座駕借給酒後朋友駕駛，他本人亦需要到加州監獄服刑25天。

卡特維普比於2017年開始穿起湖人球衣。（Getty Images）

雖然狀況連連，湖人在季尾還是決定與卡特維普比續約一年。惟卡特維普比表現兩極，他有本事可以單場攻入35分，同時能夠上陣逾40分鐘未入一球。如此浮動不穩的發揮引來球迷不滿，甚至調侃他：「每當卡特維普比上陣且得分時，湖人必定勝出，沒有得分的話便會落敗。」湖人未有放棄卡特維普比，並決定在去年夏天與他續約，同時引入強援安東尼戴維斯（Anthony Davis），他亦從正選位置退至後備。

占士與安東尼戴維斯加盟湖人後，卡特維普比開始從正選退至後備角色。（Getty Images）

經歷了多年起伏之後，卡特維普比在陣中好好擔當後備角色，常規賽的命中率及三分球命中率分別提升至46.7%及38.5%，為球隊的主要戰力之一。不過，卡特維普比那不穩定的表現令他仍然為球迷垢病，甚至在季後賽期間出現不頒授冠軍指環給他的聲音。

卡特維普比表現較為飄忽，惟注重防守的湖人教練禾高（Frank Vogel）於季後賽派他正選上陣。在剛過去總決賽Game 6中，貢獻17分、2籃板。（Getty Images）

誠然，翻看卡特維普比的季後賽「得分」表現頗為飄忽，不過卡特維普比擁不俗的三分球能力，尤其是他在總決賽Game 5末節接應占士助攻，命中關鍵三分球領先熱火，這正是他過往在空檔射入三分線的本領。當然，卡特維普比未必是陣中最穩定得分手，惟不要隨便否定球員的價值，他還是為比賽、這枚冠軍指環付出過汗水與努力。

經過多年在聯盟打滾，卡特維普比總能埋伏在三分線交出突如其來的一擊。（Getty Images）

LeBron (33 PTS, 10 REB, 7 AST) picks out KCP in the corner... Lakers are back in front! #NBAFinals @MiamiHEAT 96@Lakers 97



6:18 left in Game 5 on ABC pic.twitter.com/PMFmIFl6pM — NBA (@NBA) October 10, 2020

10年來影響着湖人的畫面：

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被低估27順位的實力：古斯馬

古斯馬在童年時期已經日盼夜盼能踏上NBA世界，一個連高中老師也會取笑他的夢，他一直意志堅定、目標走向這個世界頂尖舞台。

古斯馬從小以踏入NBA舞台為目標。（Getty Images）

古斯馬來自深受水質危機困擾的Flint City，一個充滿危險的街區，讓他遠離這些罪惡，就是一顆小小的籃球。古斯馬的母親曾為高中推鉛球冠軍，並以此得到運動員獎學金升讀大學。古斯馬遺傳媽媽的運動天份，從小被玩具籃球所吸引，常常球不離手。受生活環境所限，古斯馬於年少時已明暸機會需要自己爭取……

古斯馬於孩童時期已經非常喜歡籃球。（Karri Kuzma instagram）

古斯馬的媽媽（左）於學生時期除了鉛球健將之外，亦喜歡籃球。（Karri Kuzma instagram）

古斯馬清楚自己或許被這個地方埋沒，所以仍然就讀本特利高中的他，將自己一系列的比賽、打球影片寄到位於費城的Rise Academy訓練營。幸運地受到教練Vin Sparacio招攬，甚至讓他出戰AAU比賽。古斯馬把握這個表現自己的機會，展現其臨場判斷的能力。在眾人的目光下，他在訓練營內場均攻入20分以上，改進其原來乏善可陳的投籃技巧，終於2013年入讀猶他大學。

古斯馬（右）升讀猶他大學，順理成章加入校隊。（Getty Images）

憑住他在禁區的拼勁及對抗能力，加上他逐漸穩定的射球表現和高命中率投籃，古斯馬這位大學生，終於成為陣中主將。信心滿滿的他參加2017年選秀，在首輪被籃網以第27順位選中，後來直接交易至湖人，開始他從孩堤時期已朝思暮想的NBA生涯。

古斯馬於2017年代表湖人參加夏季聯賽，勇奪冠軍同時獲選為MVP，別忘了他身後還有同年隊友卡路素。（instagram截圖）

環境從不是限制自己的因素，只要堅定往前走，總有觸摸到夢想的機會。古斯馬沒有放棄努力，更主動為自己爭取機會，實現老是被身邊人取笑不切實際的夢想。

古斯馬如願踏上NBA舞台，反擊所有曾經取笑他夢想的人。（Getty Images）

當然，踏入NBA絕不是他的終點，更是不斷進步的起始。古斯馬於2017年夏季聯賽大顯身手，場均21.9分，最後亦一舉拿下冠軍並獲選為MVP，如此驚艷的表現亦令外界跌破眼鏡。正值重建的湖人，讓新秀的古斯馬得到頗多的上陣機會，古斯馬單計2017/18賽季已經場均上陣30分鐘，更曾經在挑戰火箭時單場攻入38分，與當年選秀狀元米曹（Donovan Mitchell）不相上下，令他一度被球迷視為湖人的希望。

古斯馬曾經被視為湖人的希望。（Getty Images）

緊接下來的兩個賽季，湖人先後引入占士及安東尼戴維斯兩大球星，加上他於2019年的夏天一場美國隊訓練熱身賽中，不慎弄傷腳踝。種種因素令原來正選的他於今季退居後備。減少上陣時間的古斯馬逐漸表現不穩，球迷對他的不滿與日俱增，甚至要求交易他。不過，從小在不被看好的環境下成長的古斯馬，還是依照個人節奏做好每一步，於季後賽作湖人在兩大主力休息時的戰力輸出，只是發揮甚不穩定就是了。

古斯馬於一次美國隊的熱身賽中受傷。（Getty Images）

古斯馬的季後賽表現飄忽，令他引起球迷不滿。（Getty Images）

惟古斯馬若想繼續在湖人站穩陣腳，還是盡早找回當初那個備受期待的自己，雖然現在剛完結他第3個NBA賽季，惟機會、時間卻是不等人的。

美媒《NBA Math》公布季後賽球員TPA（Total Points Added，即總得分貢獻），古斯馬的貢獻數據墊底，更少上場機會的J.R. Smith排名比他還要高。（網上截圖）

球隊是一個團隊，古斯馬固然為湖人獻出所有，不過他欲保障前路，看來要付出雙倍，甚至三倍的努力。（Getty Images）

【同場加映，總冠軍次數比Danny Green少的名人堂球員】

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【同場加映：JR史密夫搶鏡實錄】