【湖人封王】10年興衰軌跡　昔日高比今天占士　紫金依然輝煌

在NBA歷史中,「湖人」二字佔了很長篇章,自前身明尼阿波利斯湖人至洛杉磯,紫金王朝冒起並強化,當中出產過很多籃球傳奇。 王朝亦難逃興衰更替,湖人2010年取下NBA總冠軍後一直徘徊低谷,今年初傳奇高比拜仁的離世更向紫金兵團,添上無比痛楚。 惟藉着勒邦占士(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)加盟,二人帶領湖人憑強勢的防守撲滅「不死」的熱火,贏得隊史第17座總冠軍,追平塞爾特人的最多冠紀錄。 10年湖人,一個充滿悲喜交集、高峰低潮的年代;現在又一次走向復興。

隨着2000至2002的「OK連線」拆夥,湖人待了7年才能重奪王座,然而2010面對宿敵塞爾特人,高比拜仁(Kobe Bryant)帶領球隊7戰拼搏,終以4:3封王,Kobe戴滿一隻手的冠軍指環。

2010面對宿敵塞爾特人,高比拜仁帶領球隊7戰拼搏,終以4:3封王(Getty Images)

其後一季,欲再次完成三連霸的他們在季後賽次輪遭獨行俠(前名小牛)橫掃出局,該年亦是湖人再陷低潮的開端。

2011至2012年球季,奧當、費沙相繼離隊,高比拜仁也持續受傷患困擾。在明星賽不慎遭韋迪「批爆」鼻樑,數月後左小腿拉傷導致持續缺陣,縱使最後湖人仍以西岸第3殺入總決賽,卻在4強不敵年少氣壯的雷霆。經歷失敗的一季,湖人誓要以一支「Super team」重整旗鼓,隨後MVP級的拿殊(Steve Nash)、聯盟頂級中鋒侯活(Dwight Howard)雙雙加盟,連同陣中高比、加索及阿堤斯(當年名為慈世平),外界對於這季湖人賦予厚望。

2012年開季,MVP級的拿殊(Steve Nash)、聯盟頂級中鋒侯活(Dwight Howard)雙雙加盟,連同陣中高比、加索及阿堤斯(當年名為慈世平),外界對於這季湖人賦予厚望。(網上圖片)

奈何「Super Team」變災難球隊,賽季至1月尾湖人錄17勝25敗的尷尬戰績,加上拿殊、加素接連受傷,幾經辛苦湖人才能以西岸第7險入季後賽。

惟在季後賽前,湖人傳來一個影響未來6年發展的噩耗。2013年4月12日,已達34歲的高比拜仁在對戰勇士的常規賽不慎阿基里斯腱斷裂,其後忍痛站上罰球線一幕至今歷歷在目,然而湖人在季後賽首輪遭馬刺橫掃出局。

2013年4月12日,已達34歲的高比拜仁在對戰勇士的常規賽不慎阿基里斯腱斷裂,是影響未來6年發展的噩耗。(Getty Images)

自高比拜仁身體失去「超能力」後,湖人跌入谷底達6年。2013年尾與湖人續約的高比,復出未幾又迎來脛骨骨折困擾,該季紫金兵團戰績錄慘不忍睹的27勝55敗。惟低處未算低,林書豪、楊格(Nick Young)、卡拉臣(Jordan Clarkson)火候及能力未夠,湖人隨後兩季只錄得21及19勝。2015至16球季,高比正式宣布季尾退役,湖人戰績亦跌至僅17勝。稍為慶幸的是選入「榜眼」迪安捷奴羅素(D’Angelo Russell)為未來鋪路,高比拜仁於最後一戰轟入60分逆轉爵士一幕,成為該季的湖人標記。

大概這一幕,不少球迷也記憶猶新。(影片截圖)

高比謝幕,湖人亦踏上復興旅途,隨後一季順利選入「榜眼」恩格林(Brandon Ingram),除了助湖人打好「青春風暴」的根基,2017至18年一季湖人續在選秀會得利,波爾(Lonzo Ball)速速融入球隊,更為未來陣容換來「籌碼」。其後以迪安捷奴羅素及莫斯哥夫(Timofey Mozgov)換入新秀古斯馬(Kyle Kuzma)與中鋒盧比斯(Brook Lopez),為陣容注下活力,該季湖人戰績亦升至35勝。

恩格林(左起)、波爾、盧比斯、古斯馬速速融入球隊,2017/18球季湖人戰績亦升至35勝。(Getty Images)

惟「青春」有力,但未能為湖人速速帶來一場翻身風暴,球隊知道陣容欠缺火候,更缺乏壓倒性的人物。經歷了長達6年的「死亡時期」,湖人終於迎來東山再起的重要一步:勒邦占士(LeBron James)以自由身加盟,簽約4年。為加強陣容經驗值,湖人先除去蘭度爾(Julius Randle)、湯瑪士(Isaiah Thomas)、盧比斯等人,並引入朗度、麥基這些擁有總決賽經驗老將。縱使上季最終以37勝45敗、西岸第10的成績無緣季後賽,但湖人已有足夠的「籌碼」準備再作資源調配。

2018年勒邦占士(LeBron James)以自由身加盟,簽約4年。(Getty Images)

2019年的夏天,湖人為復興注入最後拼圖。在勒邦占士及紫金氣焰吸引下,在塘鵝受頂薪合約的安東尼戴維斯(Anthony Davis)要求加盟。然而經多番計算下,湖人孤注一擲,以恩格林、波爾、祖殊赫特(Josh Hart)、2019年首輪第4位選秀權、以及2021年首輪選秀權(前8位選秀歸塘鵝,以外的則改為2022首輪選秀權)、2024年首輪選秀權、2023和2025年的首輪選秀交換權,重磅交易到「一字眉」。

2019年的夏天,湖人吸入安東尼戴維斯為復興注入最後拼圖。(Getty Images)

湖為得到「一字眉」,湖人重磅以恩格林、波爾、祖殊赫特(Josh Hart)及數個選秀權交易出去。(網上圖片)

湖人一開季戰績就一直保持穩定,其後經歷高比拜仁的離世、新冠肺炎影響致「無限期停賽」,復賽後湖人鎖定52勝19負,重奪西岸「一哥」席位。其後於季後賽未受太大衝擊,由首輪面對拓荒者、4強對陣火箭及分區決賽遇到金塊,紫金兵團皆以4:1取勝。總決賽面對懷着鐵血的熱火,總算碰着釘。雙方激戰6場,湖人終以4:2勝出,捧起失落10年的NBA總冠軍,拿下球隊的第17冠,追平了宿敵塞爾特人的紀錄。

湖人終以4:2勝出擊敗熱火,捧起失落10年的NBA總冠軍,拿下球隊的第17冠。(Getty Images)

普遍外界認為,湖人今季大蛻變全賴輕微「抱團」,但宏觀聯盟其他隊伍如快艇、火箭亦履行相若的補強手段,紫金兵團也許是贏在看人、部署更準確。勒邦占士的角色除了大大加強場內火力,其「必然老大」的定位亦影響着場外。首先「大帝」助陣,確為吸引安東尼戴維斯加盟的最大引力,然而這名大前鋒入隊後亦甘心情願不再當球隊的唯一。朗度(Rajon Rondo)、侯活,兩名過去給人「破壞球隊文化」的分子,也放下當日的輕狂。不管是正選、替補,他們沒有抱怨,以自身經驗為湖人提供各種元素。

教練禾高(Frank Vogel)的出現,令湖人今季以防守見稱。(Getty Images)

然而湖人今季的成功,在一位置上有顯著功效,就是教練禾高(Frank Vogel)的出現。有別禾頓旗下的湖人,今季他們的防守煥然一新。在小球陣的快速協防甚至麥基、侯活等長人陣堵塞內線,湖人的防守效率列聯盟第三。在剛剛的總決賽,我們亦可看到禾高的調配功力。Game 5遭熱火鄧肯羅賓遜連環三分「擊斃」,禾高接下Game 6放棄「高佬」陣,換上卡路素(Alex Caruso)並以「小球陣」對上。結果不但阻止了熱火射手外投得分,然而快速及無限輪換下亦令占美畢拿消耗大量體力,結果換來一場輕鬆勝仗。

Game 6換上卡路素(Alex Caruso),以「小球陣」無限輪換下令占美畢拿消耗大量體力。(Getty Images)

湖人取得隊史第17冠,勒邦占士接過MVP獎座後不諱言「I just want my damn respect」,惟回顧湖人史中所擁有過的「respect」,僅一年登頂就速速說下此話,似乎略嫌尚早。

不過紫金兵團6年處心積累為復興舖路,一個冠軍並不足夠。來季疫情發展會有什麼變化?湖人也有着怎樣的補強策略?可以肯定的是,湖人明年要衛冕,得要擊破兩大難關:「浪花兄弟」的回歸及籃網雙星的氣焰。

勒邦占士接過MVP獎座後不諱言「I just want my damn respect」。(Getty Images)

