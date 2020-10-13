【湖人封王】10年興衰軌跡　昔日高比今天占士　紫金依然輝煌

在NBA歷史中，「湖人」二字佔了很長篇章，自前身明尼阿波利斯湖人至洛杉磯，紫金王朝冒起並強化，當中出產過很多籃球傳奇。 王朝亦難逃興衰更替，湖人2010年取下NBA總冠軍後一直徘徊低谷，今年初傳奇高比拜仁的離世更向紫金兵團，添上無比痛楚。 惟藉着勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）加盟，二人帶領湖人憑強勢的防守撲滅「不死」的熱火，贏得隊史第17座總冠軍，追平塞爾特人的最多冠紀錄。 10年湖人，一個充滿悲喜交集、高峰低潮的年代；現在又一次走向復興。

隨着2000至2002的「OK連線」拆夥，湖人待了7年才能重奪王座，然而2010面對宿敵塞爾特人，高比拜仁（Kobe Bryant）帶領球隊7戰拼搏，終以4：3封王，Kobe戴滿一隻手的冠軍指環。

2010面對宿敵塞爾特人，高比拜仁帶領球隊7戰拼搏，終以4：3封王（Getty Images)

其後一季，欲再次完成三連霸的他們在季後賽次輪遭獨行俠（前名小牛）橫掃出局，該年亦是湖人再陷低潮的開端。

2011至2012年球季，奧當、費沙相繼離隊，高比拜仁也持續受傷患困擾。在明星賽不慎遭韋迪「批爆」鼻樑，數月後左小腿拉傷導致持續缺陣，縱使最後湖人仍以西岸第3殺入總決賽，卻在4強不敵年少氣壯的雷霆。經歷失敗的一季，湖人誓要以一支「Super team」重整旗鼓，隨後MVP級的拿殊（Steve Nash）、聯盟頂級中鋒侯活（Dwight Howard）雙雙加盟，連同陣中高比、加索及阿堤斯（當年名為慈世平），外界對於這季湖人賦予厚望。

10年來影響着湖人的畫面：

+ 5 + 5 + 5

2012年開季，MVP級的拿殊（Steve Nash）、聯盟頂級中鋒侯活（Dwight Howard）雙雙加盟，連同陣中高比、加索及阿堤斯（當年名為慈世平），外界對於這季湖人賦予厚望。(網上圖片)

奈何「Super Team」變災難球隊，賽季至1月尾湖人錄17勝25敗的尷尬戰績，加上拿殊、加素接連受傷，幾經辛苦湖人才能以西岸第7險入季後賽。

惟在季後賽前，湖人傳來一個影響未來6年發展的噩耗。2013年4月12日，已達34歲的高比拜仁在對戰勇士的常規賽不慎阿基里斯腱斷裂，其後忍痛站上罰球線一幕至今歷歷在目，然而湖人在季後賽首輪遭馬刺橫掃出局。

2013年4月12日，已達34歲的高比拜仁在對戰勇士的常規賽不慎阿基里斯腱斷裂，是影響未來6年發展的噩耗。(Getty Images)

自高比拜仁身體失去「超能力」後，湖人跌入谷底達6年。2013年尾與湖人續約的高比，復出未幾又迎來脛骨骨折困擾，該季紫金兵團戰績錄慘不忍睹的27勝55敗。惟低處未算低，林書豪、楊格（Nick Young）、卡拉臣（Jordan Clarkson）火候及能力未夠，湖人隨後兩季只錄得21及19勝。2015至16球季，高比正式宣布季尾退役，湖人戰績亦跌至僅17勝。稍為慶幸的是選入「榜眼」迪安捷奴羅素（D’Angelo Russell）為未來鋪路，高比拜仁於最後一戰轟入60分逆轉爵士一幕，成為該季的湖人標記。

大概這一幕，不少球迷也記憶猶新。（影片截圖）

高比謝幕，湖人亦踏上復興旅途，隨後一季順利選入「榜眼」恩格林（Brandon Ingram），除了助湖人打好「青春風暴」的根基，2017至18年一季湖人續在選秀會得利，波爾（Lonzo Ball）速速融入球隊，更為未來陣容換來「籌碼」。其後以迪安捷奴羅素及莫斯哥夫（Timofey Mozgov）換入新秀古斯馬（Kyle Kuzma）與中鋒盧比斯（Brook Lopez），為陣容注下活力，該季湖人戰績亦升至35勝。

恩格林（左起）、波爾、盧比斯、古斯馬速速融入球隊，2017/18球季湖人戰績亦升至35勝。(Getty Images）

惟「青春」有力，但未能為湖人速速帶來一場翻身風暴，球隊知道陣容欠缺火候，更缺乏壓倒性的人物。經歷了長達6年的「死亡時期」，湖人終於迎來東山再起的重要一步：勒邦占士（LeBron James）以自由身加盟，簽約4年。為加強陣容經驗值，湖人先除去蘭度爾（Julius Randle）、湯瑪士（Isaiah Thomas）、盧比斯等人，並引入朗度、麥基這些擁有總決賽經驗老將。縱使上季最終以37勝45敗、西岸第10的成績無緣季後賽，但湖人已有足夠的「籌碼」準備再作資源調配。

2018年勒邦占士（LeBron James）以自由身加盟，簽約4年。(Getty Images)

2019年的夏天，湖人為復興注入最後拼圖。在勒邦占士及紫金氣焰吸引下，在塘鵝受頂薪合約的安東尼戴維斯（Anthony Davis）要求加盟。然而經多番計算下，湖人孤注一擲，以恩格林、波爾、祖殊赫特（Josh Hart）、2019年首輪第4位選秀權、以及2021年首輪選秀權（前8位選秀歸塘鵝，以外的則改為2022首輪選秀權）、2024年首輪選秀權、2023和2025年的首輪選秀交換權，重磅交易到「一字眉」。

2019年的夏天，湖人吸入安東尼戴維斯為復興注入最後拼圖。(Getty Images)

湖為得到「一字眉」，湖人重磅以恩格林、波爾、祖殊赫特（Josh Hart）及數個選秀權交易出去。(網上圖片)

湖人一開季戰績就一直保持穩定，其後經歷高比拜仁的離世、新冠肺炎影響致「無限期停賽」，復賽後湖人鎖定52勝19負，重奪西岸「一哥」席位。其後於季後賽未受太大衝擊，由首輪面對拓荒者、4強對陣火箭及分區決賽遇到金塊，紫金兵團皆以4：1取勝。總決賽面對懷着鐵血的熱火，總算碰着釘。雙方激戰6場，湖人終以4：2勝出，捧起失落10年的NBA總冠軍，拿下球隊的第17冠，追平了宿敵塞爾特人的紀錄。

LBJ四次冠軍身邊的好夥伴：

湖人終以4：2勝出擊敗熱火，捧起失落10年的NBA總冠軍，拿下球隊的第17冠。(Getty Images)

普遍外界認為，湖人今季大蛻變全賴輕微「抱團」，但宏觀聯盟其他隊伍如快艇、火箭亦履行相若的補強手段，紫金兵團也許是贏在看人、部署更準確。勒邦占士的角色除了大大加強場內火力，其「必然老大」的定位亦影響着場外。首先「大帝」助陣，確為吸引安東尼戴維斯加盟的最大引力，然而這名大前鋒入隊後亦甘心情願不再當球隊的唯一。朗度（Rajon Rondo）、侯活，兩名過去給人「破壞球隊文化」的分子，也放下當日的輕狂。不管是正選、替補，他們沒有抱怨，以自身經驗為湖人提供各種元素。

湖人10年後重奪總冠軍，球迷紛紛到街頭同賀（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

教練禾高（Frank Vogel）的出現，令湖人今季以防守見稱。(Getty Images)

然而湖人今季的成功，在一位置上有顯著功效，就是教練禾高（Frank Vogel）的出現。有別禾頓旗下的湖人，今季他們的防守煥然一新。在小球陣的快速協防甚至麥基、侯活等長人陣堵塞內線，湖人的防守效率列聯盟第三。在剛剛的總決賽，我們亦可看到禾高的調配功力。Game 5遭熱火鄧肯羅賓遜連環三分「擊斃」，禾高接下Game 6放棄「高佬」陣，換上卡路素（Alex Caruso）並以「小球陣」對上。結果不但阻止了熱火射手外投得分，然而快速及無限輪換下亦令占美畢拿消耗大量體力，結果換來一場輕鬆勝仗。

Game 6換上卡路素（Alex Caruso），以「小球陣」無限輪換下令占美畢拿消耗大量體力。(Getty Images)

湖人取得隊史第17冠，勒邦占士接過MVP獎座後不諱言「I just want my damn respect」，惟回顧湖人史中所擁有過的「respect」，僅一年登頂就速速說下此話，似乎略嫌尚早。

不過紫金兵團6年處心積累為復興舖路，一個冠軍並不足夠。來季疫情發展會有什麼變化？湖人也有着怎樣的補強策略？可以肯定的是，湖人明年要衛冕，得要擊破兩大難關：「浪花兄弟」的回歸及籃網雙星的氣焰。

勒邦占士接過MVP獎座後不諱言「I just want my damn respect」。(Getty Images)

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