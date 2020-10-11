【NBA總決賽】湖人不滿畢拿罰球多　眼利網民發現球證兩大漏判

NBA總決賽第5戰雖然完場哨已響，但仍餘波未平，其中球迷討論焦點除了湖人末段攻勢處理，還有球證的吹罰和漏判。 鑑於昨日完賽時湖人主教練禾高（Frank Vogel）開腔表示對球證判決不滿，NBA今日（11日）發布總冠軍賽第五戰的裁判報告，結果維持原判，但「眼利」網民發現兩大可疑畫面，也是報告中沒有提及的地方。

昨日熱火在第五戰以111：108小勝3分，順利打入「Game 6｣ ，場數追近至2：3。熱火主將占美畢拿（Jimmy Butler）個人獨取35分、12籃板和11助攻，造出驚人的「三雙」， 其中有12次罰球機會，畢拿更把握到12發全中，可算是贏球的一大關鍵。

為此，湖人的教練相當不滿，認為比賽最後兩分鐘的吹罰，讓畢拿有機會再上罰球線是不合理的。今天的報告，雖然提及有兩次漏判，但重申當時的判決並無爭議，是正確的判罰。

一場精彩激烈的比賽難免多爭議。（Getty Images）

裁判報告中表示，比賽時間剩46.7秒的時候，馬基夫莫里士（Markieff Morris）的確有打到畢拿的左手，當時畢拿正進行射波動作。

最後16.8秒，安東尼戴維斯（Anthony Davis）的防守動作也從A點移動到B點，所以當發生肢體碰撞時，並不視為「直上直下」故判為犯規。

湖人對球證的吹罰感不滿。（Getty Images）

另外，報告中指出有兩個對湖人不利的漏判，一是當卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）三分出手時，伊古達拿（Andre Iguodala）犯下防守三秒違例；另一次是畢拿在占士切入上籃防守犯規，當時並無響哨，但占士仍拿下兩分，少了一次「And-1｣ 機會。

占士又走步？（Getty Images）

眼利網民發現兩大漏判

不少網民在賽後都重複研究今場的細節，發現兩大或許連球證都看走眼的畫面。

首先就是大家都熱烈討論的D格連（Danny Green）的三分「前框」，不過重點不在射不進，而是本來這一球就不應該發生。

網民發現在接球時占士已經走步。（網上截圖）

原因是發現占士在運球發動前，就是在16.8秒接球時已經走步，他不經意的走4步球證並沒有察覺。假如這一個接球動作本身已違例，便不存在他自己上籃還是傳球、占士還是D格連問題的爭議，因為當時湖人理應已經失去球權。

戴維斯在起身時肘擊了克魯達。（網上截圖）

其實這樣的無妄之災，克魯達已經是第二次經歷。（Getty Images）

另一個疑點就發生在籃下，當時是第三節的9分26秒，熱火在前場進攻。占士在防守畢拿之際，後方有戴維斯和克魯達（Jae Crowder）雙雙倒地，兩人嘗試站起來時，戴維斯明顯揮動右手肘擊中克魯達面部，克魯達隨即掩面。

此動作賽後引發網上熱議，更有球迷呼籲聯盟應該要求戴維斯為故意傷人的行為負責。

戴維斯一肘惹起網民熱議。（Getty Images）

其實這樣的無妄之災，克魯達已經是第二次經歷，2015年的季後賽還在塞爾特人的克魯達，在籃下與當時身在騎士的JR史密夫（JR Smith）爭搶籃板時被其肘擊面後馬上倒地，事後JR史密夫被NBA判罰停賽兩場。

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